„Culori în mișcare” a ajuns la Drochia. Fotograful Vasile Șiomaru și-a prezentat expoziția / VIDEO

O expoziție de fotografie ,,Culori în mișcare”, a maestrului fotograf și deputat, Vasile Șoimaru a fost prezentată pe 17 iulie, la Muzeul de Istorie Etnografie și Artă din Drochia , unde cele 45 de opere au fost expuse publicului larg.

Fotografii care reflectă viața oamenilor din Republica Moldova și Bucovina de nord. Locuri pitoreşti, vestigii și tradiții ale Republicii Moldova sunt reflectate în această expoziție. La vernisaj, au fost prezenți zeci de spectatori.

Alexandra Postovan și Cristina Țurcanu directoarea muzeului și șefa direcției cultură au fost impresionate de expoziție, unde doritorii v-or putea să o viziteze timp de o lună.

Pentru Vasile Șoimaru fotografia este o poezie și o terapie, care îi aduce liniște în viață.

Așa am văzut eu lumea asta. Am văzut-o în culori și am văzut-o în mișcare. Orice fotografie este o poezie, dar o expoziție întreagă este o culegere de poezii, o carte de poezii. Am numit această pasiune a mea fototerapie. O metodă care liniștește sufletul, inima, viața noastră zbuciumată