Cu 39 de goluri marcate în 22 de meciuri, Andrei Stratan de la EFA a fost desemnat cel mai bun golgheter al campionatului Republicii Moldova

Andrei a marcat 39 de goluri în 22 de meciuri disputate, ceea ce înseamnă 1,77 de goluri per meci. Locul secund, în acesta clasament, a fost ocupat de colegul lui de echipă, Vasile Pașa, cu 22 de goluri la activ, media fiind de 0,91 goluri marcate per meci… Să menționăm că printre cei mai buni marcatori se regăesește și soroceanul Igor Lohov, cu 11 goluri în 19 meciuri (în medie 0,58 gol per meci) care în acest sezon a evoluat pentru formația FC Chișinău.