Instanța i-a condamnat pe făptașii crimei din pădurea de la Ocolina la 20 de ani de închisoare

Doi tineri au fost condamnați pentru uciderea unui bărbat, după ce l-au agresat, imobilizat și transportat în pădure, unde l-au omorât. Sentința a fost pronunțată pe 8 aprilie 2026, după un proces care a durat mai bine de patru luni.

Totul s-a petrecut în noaptea de 14 septembrie 2025, în satul Ocolina din raionul Soroca. Victima, aflată în stare de ebrietate, a ajuns în gospodăria unuia dintre inculpați, unde, împreună cu aceștia și alte persoane, a consumat alcool.

După un conflict izbucnit între victimă și unul dintre tineri, situația a degenerat. Deși inițial a fost dusă la domiciliul părinților, victima a fost ulterior interceptată din nou pe drum și agresată.

Cei doi inculpați au aplicat multiple lovituri victimei, au imobilizat-o și au decis să o transporte în pădure. Pentru aceasta au folosit un cal și o funie, târând victima pe o distanță de aproximativ trei kilometri.

Ajunși în zona forestieră, violențele au continuat. Agresorii au încercat să provoace moartea prin strangulare, folosind o funie aplicată în jurul gâtului. Deoarece victima nu a decedat imediat, aceștia au continuat acțiunile până când au reușit să-i provoace decesul.

Raportul medico-legal arată că moartea a survenit prin asfixie mecanică, în urma compresiunii severe a gâtului. Corpul victimei prezenta numeroase leziuni, inclusiv urme compatibile cu târârea și imobilizarea forțată.

În fața instanței, ambii inculpați și-au recunoscut vina. Aceștia au invocat un conflict anterior cu victima și consumul de alcool în seara respectivă. Potrivit declarațiilor, inițial intenționau să „discute” cu victima în pădure, însă, observând că aceasta nu mai reacționează, au decis să o omoare.

După comiterea faptei, au încercat să ascundă urmele crimei, acoperind cadavrul cu frunze și îndepărtând unele obiecte ale victimei. Dispariția bărbatului a fost semnalată de familie, după ce acesta nu s-a mai întors acasă. Căutările au fost declanșate rapid, iar ancheta a fost alimentată de descoperirea unor obiecte personale, inclusiv telefonul mobil.

Cadavrul victimei a fost găsit la două zile după dispariție, într-o zonă împădurită din apropierea localității. Martorii au relatat că, în noaptea crimei, au auzit strigăte provenind din direcția unei râpe din apropierea gospodăriei unuia dintre inculpați, ceea ce a contribuit la reconstituirea firului evenimentelor.

Instanța a stabilit că fapta a fost comisă cu intenție directă și cu o cruzime deosebită, având în vedere modul de acțiune și suferințele provocate victimei înainte de deces. Judecătorii au reținut că agresorii nu doar au urmărit să curme viața victimei, ci i-au provocat suferințe intense și prelungite, ceea ce a dus la încadrarea faptei ca omor săvârșit cu deosebită cruzime.

Pentru fapta comisă, instanța i-a condamnat pe ambii inculpați la câte 20 de ani de închisoare, pedeapsa urmând să fie executată în penitenciar de tip închis. Termenul pedepsei se calculează din 8 aprilie 2026, fiind inclusă și perioada în care aceștia s-au aflat în arest preventiv, începând cu 16 septembrie 2025.