Corupția din agricultură: șase reținuți și circa €29 mii confiscate. Au avut loc descinderi în 8 localități, inclusiv la Drochia

Șase persoane au fost reținute, șase persoane sunt cercetate în stare de libertate, iar alte 24 de persoane urmează a fi audiate în calitate de bănuiți pentru abuz de putere, corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și spălare de bani. Acestea sunt rezultatele preliminare anunțate de reprezentanții Procuraturii Anticorupție și CNA, în urma celor 68 de percheziții efectuate pe 24 ianuarie în mai multe localități din țară.

„Au avut loc percheziții pentru a clarifica fapte pe 26 de cauze penale care au fost pornite pe abuzul de putere sau abuz de serviciu, corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și spălare de bani, care au fost documentate de ofițerii CNA și PCCOCS. Activitățile țin de mai multe episoade ce s-au petrecut în ultimele luni ce țin de gestionarea de către AIPA a fondurilor din mai multe proiecte pe care le implementează. Am depistat o schemă prin care 10% din fondurile oferite, contrar prevederilor legale erau transferate prin diferite mijloace sub formă ascunsă în conturile angajaților AIPA și prin intermediul persoanelor interpuse. Aceste sume ajungeau până la 150.000 de lei per contract de subvenționare. Un alt episod important cu un prejudiciu deja stabilit de 3,5 milioane lei a fost depistat într-un alt oficiul teritorial al AIPA, au fost oferite subvenții eludând prevederile legale”, a declarat directorul CNA, Iulian Rusu.

Într-un alt oficiu teritorial din sudul țării au fost documentate episoade prin care au fost oferite foloase necuvenite în sumă de 100.000 de lei, care reprezintă 10 la sută dintr-un contract de subvenționare. „În cadrul măsurilor speciale de investigație au fost depistați actori care au fost implicați în această schemă: funcționari AIPA și diverși reprezentanți ai societăților comerciale și reprezentanți ai Asociațiilor Obștești. Printre beneficiari se numără și primari care acționează în calitate de beneficiari efectivi ai respectivelor întreprinderi, deși întreprinderile sunt înregistrate pe numele unor persoane interpuse”, a adăugat Iulian Rusu.

Localitățile unde au avut loc descinderile sunt Glodeni, Bălți, Sîngerei, Comrat, Chișinău, Rîșcani, Fălești și Drochia. „Au fost efectuate 68 de percheziții, în care au fost vizați angajați ai AIPA din Bălți și Comrat, administratori de SRL, administratori SA, primari și terțe persoane. În rezultatul acțiunilor de urmărire penală, au fost reținute șase persoane, iar alte șase persoane sunt cercetate în stare de libertate. Totodată 24 de persoane urmează a fi recunoscute și audiate în caliatate de bănuiți”, a precizat șefa PA, Veronica Dragalin.

În urma perchezițiilor, care sunt încă în desfășurare, au fost ridicați peste 350 de mii de lei, 10.000 de euro, 2.000 de dolari, precum și 13 telefoane, trei blocuri de sistem, un notebook și două arme care erau deținute ilegal.

Amintim că ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au inițiat percheziții la persoane publice din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), dar și la autorități publice locale, precum și agenți economici. Sunt vizate localități din toată țara. Informația a fost confirmată pentru NM de către Angela Starinschi, ofițer de presă al CNA.

Potrivit CNA, este vorba despre suspiciuni de acordare ilegală a subvențiilor în agricultură.

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a confirmat perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, pe 24 ianuarie, la domiciliile și birourile de serviciu a unor angajații ai instituției. Agenția a publicat o declarație în care precuzează că persoanele vizate sunt „suspectate de depășirea atribuțiilor de serviciu”.