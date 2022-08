Constricția unei piețe țărănești și a unui Punct de colectare a producției agricole la Soroca – un vis care poate deveni realitate

Recent, un grup de fruntași ai Federației Naționale a Fermierilor, ex-ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare, actual președinte FNFM domnul Valeriu Cosarciuc, managerul de proiecte FNFM Nicolae Tîltu si Carina Turcin coordonator de proiecte in agricultura ,,Optim-Project” sprijinit de Agenția Elvețiană de Dezvoltare, au efectuat o vizita de lucru in raionul Soroca.

Vizita a început la Consiliul Raional cu o ședința in Sala de Protocol la care a participat Președintele raionului Veaceslav Rusnac si Iurie Tănase, vicepreședintele de raionului, responsabil de agricultura si alimentație. In cadrul discuției am abordat doua proiecte pe care am putea sa le implementam in raionul nostru cu sprijinul financiar acordat de ,,Optim-Project” si anume: Construcția pe teritoriul orașului Soroca a unei Piețe Țărănești unde sa realizeze producția agricolă in exclusivitate fermierii soroceni și Construcția sau deschiderea a unui Punct de colectare a producției agricole a agricultorilor noștri preponderent de la cei care au in proprietate sau gestionează suprafețe mici de pământ agricol. Discuția a fost una foarte productiva, pârtile arătându-se sincer interesate de a rezolva unul sau chiar ambele proiecte descrise mai sus. In zilele următoare, Conducerea raionului, Direcția Agricultura si Alimentație urmează sa prezinte note conceptuale detaliate pentru a fi examinate de către ,,Optim-Project” in colaborare cu FNFM si împreună sa decidem ce facem si cum facem.

Vizita de lucru s-a finalizat in GȚ ,,Mâțu Dumitru”, s.Zastînca care se ocupa de horticultura, având in proprietate 30 ha de mere de diferite soiuri. Fermierul a crescut o roadă frumoasa, dar s-a arătat îngrijorat de situația creată privind realizarea producției pe care deja a început să o recolteze si sa o depoziteze in frigiderul Gospodăriei cu capacitatea de 500 tone. (SURSA: Iurie Tănase, care timp de 15 ani a ocupat funcția de vicepreședinte si președinte al Organizației Teritoriale Bălți)