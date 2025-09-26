Concurs de desene „Culorile emoțiilor” pentru tinerii din Soroca

Asociația Obștească CRTF DACIA anunță lansarea concursului de desene „Culorile emoțiilor”, dedicat tinerilor din raionul Soroca cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani. Tema ediției din acest an este „Violența psihologică văzută prin ochii tinerilor”, iar participanții sunt invitați să exprime prin culori și forme modul în care percep acest fenomen, impactul lui asupra vieții și importanța sprijinului și a rezilienței.

Lucrările trebuie să fie originale, realizate pe format A4 sau A3, în orice tehnică preferată – creion, acuarelă, tempera, pastel sau altele. Fiecare participant poate depune o singură lucrare. Cele mai bune desene vor fi premiate și expuse atât într-o expoziție fizică, cât și online. Termenul limită de depunere este 13 octombrie 2025, la sediul AO CRTF DACIA, situat pe strada Mihail Sadoveanu 21, municipiul Soroca.