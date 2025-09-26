Concurs de desene „Culorile emoțiilor” pentru tinerii din Soroca

De către
OdN
-
0
15

Asociația Obștească CRTF DACIA anunță lansarea concursului de desene „Culorile emoțiilor”, dedicat tinerilor din raionul Soroca cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani. Tema ediției din acest an este „Violența psihologică văzută prin ochii tinerilor”, iar participanții sunt invitați să exprime prin culori și forme modul în care percep acest fenomen, impactul lui asupra vieții și importanța sprijinului și a rezilienței.

Lucrările trebuie să fie originale, realizate pe format A4 sau A3, în orice tehnică preferată – creion, acuarelă, tempera, pastel sau altele. Fiecare participant poate depune o singură lucrare. Cele mai bune desene vor fi premiate și expuse atât într-o expoziție fizică, cât și online. Termenul limită de depunere este 13 octombrie 2025, la sediul AO CRTF DACIA, situat pe strada Mihail Sadoveanu 21, municipiul Soroca.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentSponsorii unui ONG cu afiliere politică, care monitorizează alegerile parlamentare: afaceriștii care gestionează „parcarea specială”, un milionar afiliat unui candidat, o companie de construcții, una de mezeluri și un lanț de farmacii
Articolul următorRaport Promo-LEX // Campanie marcată de implicarea Federației Ruse
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.