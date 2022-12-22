Chiar de ziua sa de naștere, fostul șef al „Roskosmos”, Dmitri Rogozin, a fost rănit în urma unui bombardament

Ieri seara, în orașul Donețk, în urma unor bombardamente a avut de suferit și cafeneaua „Șeș-Beș”, unde își sărbătorea ziua de naștere ex-directorul „Roskosmos”, Dmitri Rogozin, care în prezent acordă asistență tehnico-militară forțelor armate rusești.

Conform unor date preliminare, Rogozin a fost rănit în spate și a fost spitalizat, iar viața lui este în afara pericolului. Altfel, în urma acestui atac a decedat o persoană din echipa de pază a președintelui așa-zisului guvern al republicii populare Donețk, Vitalii Hoțenco.

Iată ce srie Радио Свобода:

В среду вечером в Донецке попало под обстрел кафе „Шеш-Беш”, в котором в этот момент отмечал свой день рождения бывший гендиректор „Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, сообщают издание Baza и телеграм-канал „Типичный Донецк”.

По данным РИА Новости, Рогозин был ранен, но его жизни ничего не угрожает.

Агентство RUPTLY опубликовало кадры последствий взрыва, на которых виден как минимум один погибший.

По непроверенной пока информации, скончался охранник председателя правительства так называемой „Донецкой народной республики” Виталия Хоценко, а сам Хоценко пострадал. Baza сообщает о минимум пяти пострадавших в результате обстрела.