Suntem bombardați cu sfaturi despre ce să mâncăm ca să fim sănătoși. Dar ce mănâncă un dietetician pentru a se menține în formă? Avem un exemplu concret oferit de Priya Tew, dietetician premiat, cu activitate apreciată în sistemul public de sănătate din Marea Britanie și autoarea unei cărți de nutriție Dimineața, Priya bea un ceai verde, puțin mai târziu își ia micul dejun, care este de obicei un terci de ovăz, bogat în fibre, cu banană – un prebiotic și ajută sănătatea intestinală, notează DIGI24.

În cursul dimineții mai ia o gustare rapidă, de exemplu un baton proteic și nu mai mult de trei cafele. La prânz mănâncă o supă de casă, cu turte de ovăz, legume la cuptor sau pâine cu avocado, roșii și puțină brânză. La desert, ciocolată neagră. Cina o ia la ora 5 și jumătate și este formată din paste sau pui cu legume, uneori pizza de casă. Mai mânâncă un iaurt mai pe seară, niciodată mai târziu de ora 21:30. Se culcă la la ora 22:00, cu un pahar de apă pe noptieră. Iată cum și-a descris Priya Tew pentru The Guardian programul dintr-o zi normală de lucru:

7:00, trezirea și micul dejun

Îmi încep dimineața cu ceai verde. Micul dejun este în jurul orei 8:00 și de obicei constă într-un castron cu terci de ovăz cu lapte, cu banane tăiate, scorțișoară, unt de arahide și câteva semințe de dovleac. Ovăzul ajută la echilibrarea zahărului din sânge, ceea ce înseamnă că nu mi-e foame mai mult timp și, de asemenea, conține fibre bune, solubile, care sunt grozave pentru sistemul nostru digestiv. Întotdeauna vreau să găsesc modalități de a adăuga plante suplimentare în dieta mea, motiv pentru care adaug semințele, iar dacă mănânc acea banană înseamnă că primesc un prebiotic care, din nou, este bun pentru sănătatea intestinală. Studiile arată că micul dejun este esențial pentru copii; le ajută funcția cognitivă. Întotdeauna am avut o regulă cu copiii mei (Priya are 3 copii – n.n.) – că ar trebui să mănânce cât mai des cereale integrale, fructe de pădure și banane.

8:30, plecarea de acasă

La ora 8:30 Priya își duce copiii la școala, apoi, „ajung la serviciu la 9:00, fie am consultații, fie predau pilates. În general, mai am o gustare dimineața, ceva rapid cun ar fi un baton proteic cu fructe uscate și semințe, care ține mai bine de foame decât câțiva biscuiți. Nu beau mai mult de trei căni de ceai cu cofeină pe zi”.

12:00 – 13:00, prânzul

O supă pregătită acasă, cu turte din ovăz. Prăjesc dovlecei, adaug morcovi, roșii, supă de pui de casă, condimente (chimen, coriandru, turmeric), ghimbir și usturoi, apoi mixez totul. Dacă nu am supă, prânzul ar putea fi pâine de secară cu avocado, roșii cherry tocate și puțină brânză, sau alte legume. Unele studii sugerează că ar trebui să consumăm 30 de tipuri diferite de plante pe săptămână, acestea putând să includă nuci, semințe și cereale. Mănânc adesea câteva pătrățele de ciocolată neagră după prânz, care îmi dau energie. 17.30 – cina, pilates și iaurt

Mâncăm toată familia în jurul orei 17.30. Spaghete bolognese cu legume sunt între preferințele noastre. Pot fi făcute fie cu multe, multe legume sau cu pui prajit și tofu sau fasole. Din nou, este bine să introduci o varietate de plante, așa că încerc să am două porții în farfurie. De multe ori facem pizza de casă, cu sosul și aluatul făcute tot în casă. Predau pilates în majoritatea serilor și cred că pilates poate ajuta la digestie. Mă întorc acasă la 20:30 și uneori mai mănânc un iaurt grecesc cu mango, la care mai adăug migdale.

22:00, culcarea

Nu dorm foarte bine și, dacă mănânc prea târziu sau am o masă prea grea seara, nu e bine, pentru că organismul trebuie să digere înainte de somn. Nu mănânc după ora 21:30 și am mereu apă lângă pat. Beau între patru și șase pahare pe zi. Hidratarea ajută digestia.

