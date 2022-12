Ce a găsit o femeie într-o banană cumpărată de la supermarket. E coşmarul oricărei mămici: „Nu mai cumpăr”

De necrezut ce a putut să găsească o femeie într-o banană pe care abia o cumpărase de la supermarket. A vrut să ducă acasă o gustare sănătoasă pentru familie, însă a avut parte de o experiență scoasă parcă dintr-un coșmar.

Ce a găsit o femeie într-o banană cumpărată de la supermarket

O femeie din Marea Britanie a avut parte de șocul vieții, în momentul în care despacheta cumpărăturile făcute de la supermarket. Soție și mamă a trei copii, Michelle a vrut să aducă acasă o gustare sănătoasă pentru familia ei, așa că a ales, la fel cum ar face oricine, mai multe tipuri de fructe.

Acasă, în momentul în care a scos mănunchiul de banane din pungă, a observat un detaliu pe care îl trecuse cu vederea în magazin. Una dintre banane avea o umflătură bizară pe coajă.

„Le-am cumpărat de la supermarket și când am ajuns acasă și le-am scos din ambalaj, am observat ceva în neregulă. Am crezut că găsirea cuiburilor de păianjen pe fructe cumpărate de la magazin este un mit urban, dar apoi am făcut o fotografie și când am mărit-o, puteai vedea un păianjen ieșind printr-un mic orificiu”, a povestit femeia, potrivit Daily Star.

Curiozitatea s-a transformat în groază în momentul în care soțul ei a îndepărtat coaja fructului: sute de pui de păianjen au evadat in umflătură.

„Nu mai cumpăr”

Michelle și Martin au bănuit că ar putea fi vorba despre un cuib după ce au observat mai mulți păianjeni în interiorul pungii în care fuseseră ambalate bananele.

Bărbatul a pus fructele în chiuvetă și a începute să le decojească, fără să își dea seama că astfel va elibera toate insectele.

„Soțul meu a deschis cuibul și au ieșit sute și sute de păianjeni. Nu știu exact dacă acest tip de păianjen este periculos sau nu, dar pot spune sigur că nu mai cumpăr banane pentru o vreme…Și acum simt că am mâncărimi pe piele când îmi amintesc.”

Ca să fie sigură că a scăpat de toate insectele, Michelle a turnat apă fierbinte și clor în chiuvetă, apoi a sunat la serviciul pentru clienți al supermarketului de unde cumpărase bananele. A primit scuze din partea companiei, reprezentanții lanțului de magazine anunțând-o că „vor investiga urgent situația cu furnizorul pentru a se asigura că un incident similar nu se va întâmpla din nou”.