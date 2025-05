Bunuri strategice, ratate de autoritățile din Găgăuzia

În sudul Moldovei se află un depozit de petrol care aparținea, aproape în totalitate, Comitetului Executiv al UTA Găgăuziei. În urmă cu câțiva ani, acesta a fost vândut la licitație pentru aproape 5 milioane de lei. Despre cum s-a ajuns în această situație și cine a obținut depozitul de petrol din Vulcănești, aflați în investigație.

Depozitul de petrol, care aparținea autorităților din Găgăuzia, este situat la granița cu Ucraina, la doar câțiva zeci de kilometri de portul Giurgiulești și de hotarul cu România. Acesta ocupă o suprafață de peste nouă hectare, aflată la câțiva kilometri de centrul orașului Vulcănești. Până la începutul anului 2021, la evidența întreprinderii figurau zece clădiri, inclusiv cisterne și echipamente pentru pomparea și stocarea combustibilului. Spre depozitul de petrol duce și o cale ferată. În prezent, acest teritoriu arată părăsit. Din 2017, depozitul face parte din Î.S. Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de producție Valcanes. În cadrul acestei zone este aplicat un regim vamal preferențial. Directorul zonei economice, Mihail Șalivir, susține că investitorii și-au manifestat interesul pentru acest depozit de-a lungul mai multor ani.

MIHAIL ȘALIVIR, director ZAL Parcul de producție Valcanes: Aceasta este o întreprindere strategică și a fost întotdeauna considerată ca atare. Este unică de acest fel în sudul țării, cu asemenea capacități. A rămas funcțională până nu demult, fiind destinată, exclusiv, depozitării în volum mare a produselor petroliere. Foarte mulți investitori s-au adresat pentru activități de acest gen aici, în sudul Moldovei, în primul rând, pentru că întreprinderea dispune de echipamentul necesar, de rezervoare, de teren, de acces la calea ferată.

Depozitul de petrol din Vulcănești a fost construit în anii 1960. De-a lungul existenței sale, zeci de oameni au muncit acolo. Printre ei – Mihail Selemet, angajat din anul 1980.

MIHAIL SELEMET, fost angajat SA Vulcănești-Petrol: Primeam vagoane, le descărcam. De aici, livram în tot sudul țării. Și raionul Cahul cumpăra de la noi, și Vulcănești, și Taraclia. În general, toate raioanele de aici. Iar, pe vremuri, în perioada sovietică, și Bolgrad cumpăra de la noi, și Reni.

Pe traseul M3, la intrarea în orașul Vulcănești, funcționa și o stație de alimentare – un alt bun care a aparținut autorităților autonomiei. Acum, aceasta pare abandonată. Iarba a crescut printre crăpăturile din asfalt, pereții clădirii stației sunt fisurați, iar pompele de combustibil, aduse în anul 2000, sunt ruginite. Mihail Selemet a lucrat aici timp de mai mulți ani, până în 2016. Acesta susține că se ocupa de întreținerea completă a stației de alimentare.

Reporter: De ce stația de alimentare a încetat să funcționeze? MIHAIL SELEMET, fost angajat SA Vulcănești-Petrol: Pentru că administrația gestiona greșit livrarea produselor petroliere. Se livra pe datorie, iar oamenii și organizațiile care luau de la noi volume mari, de 300-400 de mii, chiar și de jumătate de milion, nu achitau la timp. Ulterior, nu mai puteam cumpăra marfă. Ni se livra și nouă pe datorie. Mai târziu, nici furnizorii noștri nu erau plătiți și, în cele din urmă, s-a ajuns la un punct critic.

Nu am reușit să aflăm care era statutul depozitului de petrol și al stației de alimentare în primii ani de independență ai Republicii Moldova. Se știe doar că, în anul 1997, a fost înregistrată societatea pe acțiuni Vulcănești-Petrol, căreia i-au revenit aceste bunuri. 84,26% din acțiunile societății aparțineau Comitetului Executiv al Găgăuziei, puțin peste 15% colectivului de muncă, iar o jumătate de procent — persoanelor fizice. Societatea pe acțiuni era administrată de Consiliul acționarilor care numea directorul și lua decizii cu privire la problemele majore. Mihail Selemet nu doar că a lucrat mulți ani în cadrul societății, dar a participat și la unele ședințe ale Consiliului acționarilor.

MIHAIL SELEMET, fost angajat SA Vulcănești-Petrol: Am fost membru al consiliului societății pe acțiuni. În consiliu se discutau anumite chestiuni, dar niciodată nu s-au pus în discuție subiecte legate de relansarea activității sau de îmbunătățirea acesteia. Nimeni nu le-a propus.

Consiliul acționarilor SA Vulcănești-Petrol era condus de angajatul Comitetului Executiv al Găgăuziei, Vitali Derevenco. Acesta activează în cadrul Direcției Generale Administrarea Afacerilor Bașcanului. Am încercat să-l găsim la locul de muncă, însă paznicul nu i-a permis cameramanului nostru să urce scările și să ajungă la biroul lui Derevenco.

Paznic: Hai să facem așa: tu urcă singur, iar dacă ai nevoie de el și te înțelegi cu el, cobori după cameraman. Cu camera de luat vederi acolo nu ai voie să mergi.

Pentru a obține un comentariu de la Derevenco, am revenit, într-o altă zi, la Comitetul Executiv. A fost nevoie să-l așteptăm pe președintele Consiliului de Administrație al SA Vulcănești-Petrol la locul lui de muncă.

Reporter: Ce măsuri a luat Consiliul de Administrație, pe care îl conduceați, pentru a salva SA Vulcănești-Petrol? VITALI DEREVENCO, fost președinte al Consiliului de administrație al SA Vulcănești-Petrol: Tinere, v-am spus, acum am pauza de masă. Nu sunt pregătit să vorbesc cu dumneavoastră. Reporter: V-am așteptat azi dimineață între orele 8:00 și 9:00, dar nu ați venit. VITALI DEREVENCO, fost președinte al Consiliului de administrație al SA Vulcănești-Petrol: Cine a zis că n-am fost? Reporter: V-am așteptat la intrare. VITALI DEREVENCO, fost președinte al Consiliului de administrație al SA Vulcănești-Petrol: Tinere, mă urmăriți? Reporter: Doar încerc să clarific. Doar 30 de secunde, un comentariu și atât. VITALI DEREVENCO, fost președinte al Consiliului de administrație al SA Vulcănești-Petrol: V-am răspuns deja. Nu mă mai deranjați, vă rog. Reporter: Și când ați putea oferi un comentariu? VITALI DEREVENCO, fost președinte al Consiliului de administrație al SA Vulcănești-Petrol: Nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Reporter: De ce? VITALI DEREVENCO, fost președinte al Consiliului de administrație al SA Vulcănești-Petrol: Pentru că nu vă consider jurnalist. Dacă aveți o cameră de luat vederi nu înseamnă că sunteți jurnalist. Nu a dorit să comenteze motivele închiderii SA Vulcănești-Petrol nici fostul administrator al societății, Iurie Țviatkov. IURIE ȚVIATKOV, fost administrator al SA Vulcănești-Petrol: Nu mai sunt conducător. Am fost chemat, la un moment dat, la Serviciul de Informații și Securitate, am fost chemat la Procuratură. Unde a fost nevoie, am oferit explicații. Sunt liniștit. Am plecat de acolo fără probleme. De ce să mai dau alte comentarii? Nu vreau, nu mă interesează. Reporter: Dar pentru noi e important să înțelegem ce s-a întâmplat. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce a fost o asemenea situație? IURIE ȚVIATKOV, fost administrator al SA Vulcănești-Petrol: Pentru că la SA Vulcănești-Petrol nu s-au plătit salariile timp de doi ani și jumătate. Atunci era companie de stat.

Cum s-a ajuns ca autoritățile din Găgăuzia să piardă o întreprindere strategică? Totul a început în decembrie 2020, când trei angajați ai SA Vulcănești-Petrol au depus o cerere în instanță. La acel moment, nu își primiseră salariul timp de un an și 11 luni, începând cu ianuarie 2019. Datoria totală față de ei era de 134 de mii de lei. Pentru a-și recupera banii, aceștia au depus o cerere în instanță cerând inițierea procedurii de falimentare a societății. Am reușit să găsim doar adresa de domiciliu a uneia dintre angajatele care au intentat procesul, Tatiana Velia. Ea are domiciliul într-o casă de la periferia orașului Vulcănești. Femeia, care a ieșit în stradă, s-a prezentat drept fiica Tatianei și a sunat-o pe mama sa.

TATIANA VELIA, fostă angajată a SA Vulcănești-Petrol: Ascultați, dragii mei, unde erați voi atunci când noi am muncit mai bine de doi ani și nu am primit niciun bănuț? Am scris peste tot, la toate instituțiile și nimeni niciodată nu a reacționat. Unde erați atunci? Ce rost are că ați venit acum și vreți să aflați ceva? Asta nu pot înțelege. Noi am scris și lui Vlah, și la Comitetul Executiv al Găgăuziei – unde numai nu am scris. Nimeni nu a reacționat.

Tatiana Velia nu a dorit să ofere mai multe detalii. Informațiile principale despre cererea de chemare în judecată le-am aflat din deciziile de judecată. În februarie 2021, instanța de fond a decis deschiderea procedurii de insolvență. Activele întreprinderii au fost vândute în cadrul a două licitații. La prima, în decembrie 2021, echipamentele tehnologice și materialele au fost vândute cu 1,4 milioane de lei. La a doua licitație, în septembrie 2022, au fost vândute zece clădiri pentru 3,5 milioane de lei. La o lună și jumătate distanță, în octombrie 2022, vânzarea bunurilor publice a fost discutată în cadrul unei ședințe a Adunării Populare a Găgăuziei.

DMITRII CONSTANTINOV, președintele Adunării Populare a Găgăuziei: Societatea este vândută deja. Am găsit tot. Pe 9 septembrie, societatea a fost vândută prin licitație. Totul a avut loc, aparent, legal. ALEXANDR DIULGHER, deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei: Din senin, printr-o înțelegere, ni s-a furat un activ strategic al autonomiei.

La finalul discuțiilor, deputații au decis să trimită materialele privind vânzarea activelor SA Vulcănești-Petrol pentru verificare la Centrul Național Anticorupție. Instituția nu a identificat „elemente de corupție”. Adunarea Populară a recomandat, de asemenea, Comitetului Executiv să achite datoriile față de angajații SA Vulcănești-Petrol și să oprească procedura de insolvabilitate. Executivul a încercat să pună în aplicare cererea Adunării Populare, însă, în februarie 2024, instanța a respins definitiv solicitarea.

O altă cerere în instanță, legată de SA Vulcănești-Petrol, a fost depusă de compania de stat SA Drumuri – Comrat. Aceasta era unul dintre creditorii SA Vulcănești-Petrol și a considerat ilegală decizia privind organizarea celei de-a doua licitații. În consecință, a fost inițiat un proces. Litigiile durează de peste doi ani. O ședință pe acest caz a avut loc pe 26 februarie 2025, la Comrat la care reprezentantul SA Drumuri – Comrat nu s-a prezentat. În schimb, a venit reprezentantul Direcției Economie a Găgăuziei, Gheorghii Ghermec-Ciolac, care a făcut parte și din Consiliul de Administrație al SA Vulcănești-Petrol.

Motivul nemulțumirilor SA Drumuri – Comrat constă în faptul că reprezentanții societății nu au fost invitați la ședința creditorilor din august 2022. În cadrul acelei ședințe s-a decis scoaterea la a doua licitație a tuturor clădirilor care aparțineau SA Vulcănești-Petrol. Lichidatorul Nicolae Bostan, însă, consideră că întreaga procedură a fost desfășurată legal, după cum este menționat în materialele dosarului.

Cine deține acum activele SA Vulcănești-Petrol: depozitul de petrol și stația de alimentare? Licitațiile au fost câștigate de High Engineering Group. Această companie a fost înregistrată la Bălți în noiembrie 2021. În noiembrie 2022, după achiziționarea activelor SA Vulcănești-Petrol, compania High Engineering Group SRL s-a mutat în orașul Vulcănești. Acum ea are sediul juridic pe strada Korolenko 4 – aceeași adresă la care se află și depozitul de petrol. După achiziționarea bunurilor, în lista activităților economice ale companiei a fost adăugat și intermedierea comerțului cu combustibil, metale și substanțe chimice industriale. În total, compania are 55 de tipuri de activitate. Afacerea este deținută de trei persoane: Marin Agrigoroae – 50%, Ion Gîlcă – 30% și Constantin Pereanu – 20%. Administratorul, Ion Gîlcă, a declarat că noii proprietari au reparat rezervoarele, echipamentele și linia feroviară. Totuși, depozitul de petrol nu și-a reluat activitatea.

ION GÎLCĂ, administratorul High Engineering Group SRL: S-a primit așa că proiectul respectiv era destinat pentru Ucraina, pentru criza ce a fost după război. Și urma să fie concepută o verigă din lanțul logistic pentru transportare. Acum, prin noiembrie 2023, s-au impus sancțiuni pe portul Giurgiulești și, din aceste considerente, noi nu mai putem să transportăm motorină prin port și nu-i fezabil. Acum tot obiectul este înghețat.

În prezent, depozitul de petrol nu funcționează. Din cauza perioadei îndelungate de inactivitate, compania riscă să-și piardă statutul de rezident al Î.S. Zonei Antreprenoriatului Liber Parcul de producție Valcanes.

Piotr GARCIU, cusens.md