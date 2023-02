Caz ieșit din comun în nordul republicii. O femeie a murit sub ușa medicului de familie / VIDEO

Caz ieșit din comun în satul Pîrlița din raionul Fălești. O femeie a murit chiar în incinta oficiului medicilor de familie din localitate. Ea a venit la medic pentru o consultație, însă, a decedat fără ca să ajungă măcar în cabinetul acestuia. Oamenii din localitate sunt șocați de cele întâmplate, transmite tvn.md

Potrivit vecinilor femeia avea 70 de ani și locuia de una singură. Dimineața ea a mers la punctul medical unde i s-a administrat o perfuzie, după s-a pornit acasă dar pe drum i s-a făcut rău, așa că s-a întors înapoi.

„E cam straniu, că nu a fost încă așa ceva la noi încă. Azi sa pornit de la punctul medical singurică și pe unde a ajuns, nu știu, că tot am auzit de la lume că sa apucat de un gard că nu putea să meargă mai departe și a căzut, un om de aici din mahala venea cu fetița de la punctul medical. Sa oprit și a luat-o să o ducă, cred că ea a spus la punctul medical înapoi și a dus-o la punctul medical și gata.”

„A venit o doamnă, a venit aici la farmacie și îmi spune ce s-a întâmplat aici la voi? Nu știu, un deces probabil. Prima dată aud, a venit deja asistenta medicală să ia medicamente și mi-a spus.”

Medicul de familie din localitate a refuzat să discute cu presa, însă potrivit angajaților oficiului de sănătate, femeia suferea de mai multe boli cronice.

GHEORHE ȘOLDAN, medic de familie, „– Păi aici sa întâmplat? – S-a întâmplat aici, dar nu avem dreptul să spunem. – Aveți dreptul, spuneți în două cuvinte vă rog, cum s-a întâmplat? – Sunați la Angela Vasilievna. – Dumneavoastră erați aici pe loc, nu? – Eram pe loc, toți erau nu numai eu, lucrătorii medicali toți. – Păi și cum s-a întâmplat? – Sunați, că eu am mai dat așa și am fost pedepsit. – Ați acordat ajutor, era bolnavă poate doamna? – Am acordat, era bolnavă, era la evidență, dar întrebați, este Angela Vasilievna șefa.”

Potrivit vicepreședintelui raionului Fălești, poliția a inițiat o anchetă în acest caz pentru a stabili toate circumstanțele.

VEACESLAV FUSU, vicepreședintele raionului Fălești pe domeniul sănătății, „Știu că doamnei i s-a făcut rău, a mers la punctul medical. A ajuns la punctul medical și a decedat. – Da la punctul medical era cineva sau nu era nimeni? – Da, era persoana medicală, era medicul de familie, surori medicale. Respectiv au solicitat intervenția ambulanței.”

Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție din Fălești nu a răspuns la apelurile noastre pentru a ne oferi mai multe informații. Oficiul medicilor de familie din satul Pîrliţa, raionul Făleşti, înregistrează anual peste 12 mii de adresări.

Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.