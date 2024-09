Basarabia în fața a trei examene cruciale — cum le vom susține, așa vom trăi

TABLETA DE VINERI

Fără îndoială, în societate sunt o sumedenie de probleme care necesită nu doar reflectare, dar și căutare de soluții pentru a fi rezolvate, dar eu nu mă pot concentra asupra lor (o fac în afara Tabletelor), fiindcă îmi dau bine seama că mințile noastre astăzi sunt „ascuțite” asupra a trei examene cruciale, care trebuie susținute cu succes și de care depinde viitorul fiecăruia dintre noi. În ordine cronologică acestea ar fi: alegerile prezidențiale din 20 octombrie anul acesta, referendumul constituțional, care se va desfășura în aceeași zi, și alegerile parlamentare din vara anului viitor.

Din cele trei, cel mai facil mi se pare examenul ce ține de alegerea președintelui, fiindcă nu există prea multe variante (a nu se înțelege lipsa unor concurenți destoinici pentru actuala președintă) în ale deznodământului. Indiferent de ce zic cârcotașii și în pofida greșelilor comise (în special ce ține de comunicare), șansele doamnei Maia Sandu sunt destul de mari ca să-i pună pe gânduri pe acei care râvnesc la această funcție. De altfel, numărul mare al contracandidaților este și un plus pentru actualul șef de stat, deoarece foarte puțini dintre ei vor trece pragul de un procent și nu pe motiv, repet, că ar fi inferiori doamnei Sandu, dar pentru că electoratul este destul de conștient ca să nu dea voturile „în vânt”. Ce-i drept, această conștiinciozitate nu ar fi de o așa natură încât președintele Republicii Moldova să fie ales din primul tur, dar în turul doi nu cred că vor exista probleme. Pe de altă parte, pentru mine rămâne o nebuloasă decizia luată de unii candidați (Igor Munteanu, Alexandru Arseni, Octavian Țâcu, Tudor Ulianovschi), fiindcă sondajele, așa cum sunt ele, cu o marjă de eroare mai mare decât se vehiculează, ar fi trebuit să fie relevante pentru ei. În cazul lor, „principiul olimpic” sau ieșirea în față în vederea alegerilor parlamentare din anul viitor ar putea să aibă un efect invers (și pentru formațiunile politice pe care le reprezintă), iar eticheta de „perdant” să le joace festa. Aș vrea să greșesc și contracandidatul doamnei Sandu, în turul doi, să fie unul dintre cei patru, dar minunile sunt aproape excluse, în astfel de cazuri. Mai degrabă, în turul doi va ajunge „sosia” lui Dodon (fostul procuror general Alexandru Stoianoglo) sau omniprezentul Renato Usatâi, dar șansele lor sunt mai mici decât își imaginează cei care îi susțin. Cât ține de ceilalți candidați pot spune doar că, indiferent de rezultatul obținut (de 0,1 până la 2 procente, maximum), rolul de statiști le este asigurat. Să zicem, își desenează scenarii roze Natalia Morari sau Ion Chicu, dar realitatea o să-i coboare cu picioarele pe pământ.

În această ordine de idei, rezultatele alegerilor prezidențiale au legătură directă cu alegerile parlamentare din vara anualul viitor. Deja este clar că PAS-ul aflat astăzi la guvernare, chiar și în cazul victoriei Maiei Sandu la prezidențiale, nu are șanse să aibă o majoritate confortabilă. Politica izolaționistă și derapajele egoiste ale unor lideri ai formațiunii nu puteau să aibă alt deznodământ, or oameni buni au fost, sunt și vor fi nu doar în partidul de la guvernare. În acest context, ar fi bine ca și partidul de guvernământ de astăzi și formațiunile care sunt pro-europene să nu ardă podurile, indiferent cât de mare ar fi supărările și frustrările. Basarabia a ajuns într-un așa punct de fierbere când orice fel de reglare de conturi sau aroganțe înseamnă întoarcerea irevocabilă în trecut. Ba mai mult, venirea la putere a forțelor revanșarde și putiniste ar însemna un exod masiv al celor care au o singură viață și vor s-o trăiască în pace și liniște, dar nu sub comanda și securea Kremlinului. Sper ca oamenii politici de la Chișinău să înțeleagă că nu este vorba despre ceva personal sau de partid, dar despre atât de mult hărțuita și blestemata Basarabie.

În fine, rezultatele scrutinului de anul viitor ar putea fi total irelevante dacă la referendumul constituțional din 20 octombrie vor avea câștig de cauză acei care nu doresc aderarea R.Moldova la Uniunea Europeană. Moscova face tot posibilul ca prin trimișii ei la Chișinău, cozi de topor și cameleoni fără scrupule, să ne taie creanga de sub picioare și să ne țină ostatici ai politicii ei expansioniste. Eu sper totuși că majoritatea persoanelor cu drept de vot vor fi responsabile și cu discernământ, or ce poate fi mai rău și mai periculos decât a le dori copiilor să revină în trecut, decât să meargă în viitor.

La 20 octombrie toată lumea spune DA!