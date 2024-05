Atmosferă de sărbătoare la Drochia de Ziua Familiei / GALERIE FOTO

Multă lume frumoasă a găzduit „Poienița Însorită” din orașul Drochia, în sfânta duminică de 19 mai curent, unde s-a desfășurat cel mai așteptat eveniment al anului – Festivalul Familiei, ediția a V-a, cu tradiționalul generic „Familia – comoara societății”.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Raional Drochia, sub egida președintelui raionului, Vasile Cemortan, în parteneriat cu Primăria orașului Drochia, primară Nina Cereteu și primăriile localităților din raion, serviciilor publice desconcentrate în teritoriu.

Și în acest an, Ziua Internațională a Familiei a fost sărbătorită cu mult fast la Drochia, având drept scop evidențierea importanței familiei ca celulă de bază a societății, dar și rolul ei, necesitatea și beneficiile de integritate.

Cu tradiționala pâine și sare au fost întâmpinați oaspeții de onoare ai evenimentului: Excelența Sa Jānis MAŽEIKS, Ambasador, șef al Delegației UE în Republica Moldova; Excelența Sa, Katarina Fried, Ambasadoarea Regatului Suediei în Republica Moldova; Doina Gherman, Vicepreședintă a Parlamentului Republicii Moldova; Marina Morozova, Deputată în Parlamentul Republicii Moldova și Vitalie Josanu, șef-adjunct al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat (raionul Drochia), care au adresat mesaje de salut pentru toți cei prezenți. Evenimentul a fost moderat de Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport a Consiliului raional Drochia.

După discursurile oficialităților, Protopopul, Protoiereul – Mitrofor Pavel Vuluța, însoțit de soborul de preoți din raion, au oficiat un serviciu divin, pentru a binecuvânta evenimentul.

Pentru 12 cupluri din raion, care în acest an împlinesc 50, 55, 60 și 65 de ani de căsnicie, a fost organizată înregistrarea căsătoriei de către reprezentanții Serviciului Stare Civilă Drochia. În semn de profundă gratitudine și apreciere familiile jubiliare au fost decernate de către conducerea raionului cu Titlul Onorific „Model de Viață”, cu cadouri și flori.

De asemenea, președintele raionului Vasile Cemortan a oferit ajutor financiar copiilor plasați în Casele de copii de tip familial din raion și celor care beneficiază de asistența parentală profesionistă.

Atmosfera sărbătorii a fost condimentată rafinat cu cele mai alese delicii ale bucătăriei tradiționale, pregătite de meșteri bucătari iscusiți, fiind prezentate de primăriile raionului Drochia. 14 primării au vernisat unicale expoziții, străduindu-se să prezinte tot ce au mai bun în lădița cu zestre culinară a localității. Mirosul îmbătător al fripturii cu mămăligă, sarmale, frigărui și zeamă de pește, dar și deserturile aranjate cu mult gust, confereau expozițiilor culinare mult gust și culoare. Nu au ezitat să-și prezinte cele mai selecte lucrări și alți meșteri populari din raion: meșteri lemnari, meșteri olari, în cusut și broderii, în confecționarea căciulilor, împletitul în lozie, lucrări hand made, apicultură, etc. Primăriile din raion au prezentat pe lângă bucatele tradiționale și „Casa Mare”, cu cele mai selecte articole vestimentare, covoare, prosoape, lăicere și alte obiecte muzeale, cu istorii seculare.

Au impresionat cu originala prezentare a tehnicii, colaboratorii Inspectoratului de Poliție Drochia, în comun cu A.O. „ARTEMIDA” din or. Drochia, dar și de cei ai Secției Situații Excepționale a raionului Drochia.

Deoarece la Festivalul Familiei au fost prezenți foarte mulți copii, care au venit să trăiască bucuria sărbătorii alături de părinți, a fost organizat un show de excepție în zona de agrement pentru copii. Apariția celor patru eroi din povești care au distrat și înveselit copiii veniți la sărbătoare, a fost posibilă datorită Primăriei orașului Drochia, primără Nina Cereteu. La cabina foto oaspeții sărbătorii au făcut poze memorabile cu cei dragi.

Programul artistic a fost unul spectaculos, în recital cu cele mai tari colective artistice: Orchestra de muzică populară „Crăișorii”, ansamblul de dansuri populare „Izvoraș” Ceata de bărbați „Buciumul”, ansamblul folcloric „Altița”, ansamblul folcloric „Busuioc”, ansamblul de chitariști „Punctul pe I” – Centrul de Cultură Drochia, ansamblul folcloric „Drochienii” și interpreți individuali de la Centrul de Creație a Copiilor Drochia, ansamblul folcloric „Țărăncuțele” s. Sofia, care au încântat cu cele mai selecte perle folclorice. Atât meșterii populari, primăriile din raion, cât și colectivele artistice au primit din partea președintelui raionului Trofeul festivalului și diplome, în semn de aleasă gratitudine pentru participare.

Sărbătoarea a culminat cu evoluarea îndrăgiților interpreți Alexandru Lozanciuc, Costi Burlacu, Corina Țepeș și Vasile Mereuță, care au încins atmosfera cu cele mai populare melodii.

Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite pe 20 septembrie 1993, ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor. 1994 a fost declarat An Internațional al Familiei, iar începând cu anul 1995, Ziua Familiei este sărbătorită în multe țări de pe planetă cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia importanța familiei.

Familia este un izvor nesecat de dragoste și respect, o comunitate de viață și iubire care asigură stabilitate în timp și speranță pentru viitor.

Delia DUMITRESCU