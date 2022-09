Asistenții personali din raionale Soroca, Drochia și Florești beneficiază de lecții pentru sănătate / GALERIE FOTO

În 12 sate din regiunea de nord a Republicii Moldova au loc lecții de sănătate pentru asistenții persoanelor cu mobilitate redusă. Activitățile fac parte dintr-un proiect implementat în raioanele Soroca, Drochia, și Florești, care are scopul de sporire a accesului la servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități, în vederea creșterii calității vieții acestora.

La începutul săptămânii echipa AO CASMED a ajuns în satele Prajila și Băhrinești, din raionul Florești. Formatoarea Ala Brânză a discutat în ambele comunități cu asistenții personali și voluntarii despre cum să depășească provocările apărute în îngrijirea persoanelor cu mobilitate redusă și cum să-i facă pe aceștia să fie mai activi, în ciuda problemelor de sănătate.

La Prajila li s-a vorbit mai pe îndelete, celor prezenți, despre cum să-i ajute pe beneficiarii proiectului. Subiectele au fost variate, de la alegerea patului pentru persoanele care petrec cel mai mult pe ele, până la cum să-i implice pe cei bolnavi în treburile casnice.

”Aceste instruiri stau la temelia îngrijirii corecte la domiciliu și sunt foarte necesare pentru asistenții personali și persoanele care au în familie rude ce se confruntă cu mobilitate redusă. Abilitățile formate în cadrul acestor instruiri dau posibilitate ca membrii familiei să poată răspunde nevoilor speciale ale persoanelor aflate în dificultate. Majoritatea dintre ei nu au nici un fel de studii, nemaivorbind de studii în medicină. Anume prin aceste discuții și exemple aduse de ei, eu pot sa ghidez cum corect se îngrijește o persoană mobilizată la pat și cum pot să obțină un progres în activitățile zilnice pe care le fac cu persoanele cu nevoi speciale sau cel puțin menținerea stării de sănătate a acestora”, menționează Ala Brînză, formator în cadrul AO CASMED.

Aceste activități sunt un suport necesar atât pentru beneficiari, cât și pentru autoritățile publice locale din comunitățile selectate.

”Noi conlucrăm cu AO CASMED în cadrul mai multor proiecte, cu rezultate foarte frumoase. În cadrul acestui proiect 10 vârstnici beneficiază de servicii de asistență recuperatorie la domiciliu fiind vizitați de două ori pe săptămână de asistentele medicale, inclusiv de un psiholog. Beneficiarii sunt foarte mulțumiți de serviciile de care beneficiază. Ajută foarte mult aceste servicii acordate în cadrul proiectului persoanelor singure și celor cu dezabilități. Sperăm că vom avea o conlucrare bună și pe viitor, mai ales că împreună cu AO CASMED facem un lucru foarte bun” crede Aliona Andrițchi, asistent social în comuna Prajila.

Printre ”ambasadorii” proiectului ”Asistență pentru o viață decentă și independentă”, este și asistenta medicală Maria Revenco din Băhrinești. Aceasta prin entuziasmul și caracterul său îi face pe mulți dintre pacienții beneficiari să uite că sunt bolnavi.

”Eu sunt bucuroasă de bucuria beneficiarilor. Eu le arăt drumul, dar ei trebuie să meargă pe el. Le arăt exercițiile, cu masaje, cu frecții, cu tot, dar muncim împreună. Le dau teme pe acasă, ca la copii, iată până vin data viitoare să faci exercițiul acesta. Am bolnavi cu accidente vasculare, care s-au ridicat și după ce au mers cu premergătorul și bastoanele, acum încearcă și fără ele. Acesta este un rezultat foarte bun. Eu se simt mai bine, chiar dacă nu dispar toate consecințele bolilor. Eu le zic să fie mai tari de caracter, ei spun că nu pot. Nu, așa cuvânt nu există la mine, trebuie de încercat și de făcut tot ce este mai bine pentru aceasta. De exemplu o persoană mi se jeluia că nu putea deloc mișca mâna, i-am zis că are ceva la nas și a ridicat-o fără să-și dea seama. Eu atunci îi spun, iată vezi că poți. Ei nici nu-și dădeau seama că nu pot. Este greu, dar decât să stai la pat, mai bine să ieși afară, măcar și în baston”, afirmă Maria Revenco, asistentă medicală în cadrul proiectului.

Gheorghe Barbăscumpă, deși nu este beneficiar direct al proiectului, beneficiază din plin de faptul că soția sa, țintuită de mai mult timp la pat, a fost învățată să fie mai independentă.

”La început era foarte greu, soția abia de se mișca. Ne-am bucurat când a venit la noi doamna Maria, căci până atunci ne puteam permite să mergem maxim o dată în an la reabilitare la Bălți. Doamna Ala Brînză ne-a zis la prima vizită să-i dau soției să curețe cartoafe, să facă și ea ceva, nu doar să aștepte, cu toate că soția nu putea mișca mâna, dar nici piciorul drept. Într-o zi am adus niște pătlăgele în casă, și când să le dau prin mașina de tocat am văzut că nu mai sunt, iar femeia mi-a zis că le-a dat ea. La a doua vizită a ei, soția era cu totul alta. Noi am simțit schimbarea, soția deja se poate ridica și umbla. Suntem foarte mulțumiți și suntem recunoscători echipei de la AO CASMED, pentru că sunt oameni cu inimă mare”, zice Gheorghe Barbăscumpă.

Consăteana sa, mătușa Maria, are grijă de sora sa, Duța. Și în câteva luni a văzut cu ochii ei cum starea surorii sale se schimbă spre mai bine.

”Sora mea avea mari probleme de sănătate, acum situația este mai bună. Nu mai merge gârbovită, ci mai dreaptă, inclusiv datorită premergătorului pe care l-am primit. Dacă acum câteva luni ea ședea mai mult la pat, de când vine doamna Maria, se mișcă mai ușor, merge pe picioarele ei. Se duce în grădină doar cu cârja, mai aduce niște buruieni, acasă curăță cartoafe și ceapă. Ba chiar se duce uneori și mai aduce câte doi-trei litri de apă de la fântâna din curte. Mai spală uneori și hainele. Ea ar vrea deja și să mai prășească, dar eu nu o las, îmi este jele de ea. Mulțumim că au grijă de oamenii aceștia cărora le este greu și abia de se mișcau” spune mulțumită Maria Tcaci.

Anterior au fost încheiate acorduri de parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Familiei din Soroca, Drochia și Florești, dar și cu autoritățile publice locale din satele unde se implementează proiectul.

”Este un proiect foarte benefic pentru comunitatea noastră. Aflăm și noi de schimbările de bine a beneficiarilor, după acordarea serviciilor medicale la domiciliu. Mă bucur personal și eu că sunt rezultate și avem oameni care deja se deplasează singuri sau fac unele mișcări prin curte. Noi, ca autoritate publică locală nu avem posibilitatea să realizăm astfel de activități așa că suntem mulțumiți de colaborarea cu AO CASMED, fiindcă este un proiect util pentru societate”, consideră Victor Covalenco, primarul comunei Băhrinești.

Pe parcursul implementării proiectului au fost instruiți peste 140 de asistenți personali, lucrători sociali și îngrijitori. Pe lângă Băhrinești și Prajila, activități similare au loc în satele Sofia, Dărcăuți, Drochia, Cuhurești, Văscăuți, Băxani, Bădiceni, Țarigrad, Gribova și Racovăț. Totodată peste 130 de persoane vulnerabile adulte cu dizabilități locomotorii, cu sechele în urma fracturilor, inclusiv după accidente vasculare cerebrale și care au co-morbidități, persoane în etate cu mobilitate redusă, beneficiază de servicii de asistență recuperatorie la domiciliu și asistență psihologică.

Proiectul ”Asistență pentru o viață decentă și independentă” este finanțat din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis”.