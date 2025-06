Așa agresiune hibridă Republica Moldova încă nu a văzut

Puneți curelele de siguranță, așa agresiune hibridă încă nu am văzut! Doar dacă ne va ajunge calm și discernământ, vom putea trece prin asta salvând democrația și independența noastră.

Încercați să vă imaginați că tot ce am văzut în ultimii ani a fost numai un antrenament, niște testări a diferitor metode de război psihologic și atac asupra statului. Din iunie și până la final de septembrie va veni războiul hibrid total asupra noastră. Ce a fost anul trecut va părea o furtună ușoară, vine tornada!

Iată câteva observații:

1. Ați întâlnit probabil aceste comentarii ciudate sub postări pe facebook și instagram – indiferent de temă, acești ”comentatori” bagă despre prețuri, despre LGBT, despre pretinsele bogății ale Maiei Sandu, despre pretinsa dictatură și ”răscoala” imaginară a poporului contra ”puterii anti-populare”. Se observă cu ochiul liber că sunt traduceri calchiate din rusă, par absurde. Sunt scrise de pe profiluri false administrate automatizat de programe asistate de inteligența artificială.

2. Aceste eforturi online sunt asistate de acțiuni în mediul ”tradițional” informațional prin răspândirea pe bandă rulantă a unor informații false. Fake-newsul clasic cuprinde scrisori și pretinse ordine inventate de la autoritățile publice, fix ca înainte de alegerile trecute.

3. Generarea de falsuri este asistată de acțiuni of-line. Gameficarea producerii de subiecte false pe teme sensibile a fost testată anterior. A trecut destul de neobservat, dar înainte de alegerile prezidențiale niște copii, racolați de șoriști, sau direct de serviciile rusești (în esență nu e nici o diferență între acestea două) au umblat prin Chișinău și au lipit plăcuțe fake cu denumiri de străzi. Numele ”date” străzilor erau alese astfel încât să provoace repulsie (de obicei personaje fasciste din trecut). Ulterior diferite pagini promovau ”petiții” de schimbare a denumirilor inventate. Acea operațiune a avut o scară mică, dar a fost testată metoda de racolare. După același model, folosind moldoveni, agenții ruși precum Valico și Prizenco au racolat niște șomeri și i-au trimis la Paris să vandalizeze pereți și să incite anti-semitismul.

4. Acum e un nivel nou și limite nu vor fi. Încă de anul trecut a fost ”pe larg” răspândit lipitul de afișe sau afișarea de maiouri cu mesaje anti-europene. Acestea erau apoi prezentate pe telegramuri, tiktokuri și postări sponsorizate pe facebook drept ”manifestarea opiniei populare”. În realitate, copiii (că ăștia sunt în mare parte) racolați primeau ”questuri” pentru care erau remunerați. Acum se merge mai departe. Vedem ”afișe prin oraș”, numai că nu le prea vedem prin oraș, dar pe facebook fotografiate. De exemplu acum circulă o postare care chipurile face reclamă participării la marșul Pride. Designul este făcut așa încât să fie asociat cu UE și cu PAS. Aceleași tehnici de manipulare bine cunoscute. L-au lipit, l-au fotografiat, apoi l-au scos și nu există. Dar ”știrea” circulă pe internet. Pe sponsored, evident.

5. Acum tot ce vizează Moldova este coordonat de Serghei Kirienko, șef adjunct al administrației prezidențiale ruse. Omul este absolut cinic, nu pune preț pe nimic în afară de putere, este membru dintr-o sectă care efectiv desconsideră oamenii obișnuiți, individualitatea, dreptul oamenilor de a-și decide soarta. În așa circumstanțe, racolarea de boschetari și persoane vulnerabile pentru a înscena ”săruturi LGBT în parcuri” este un fleac. O să ”vedeți” (mai bine spus – o să vă fie arătate) lucruri mult mai provocatoare.

6. Ce e pe telegram și facebook e încă jocuri de copii. Iată pe TikTok totul e serios! Real shit, cum se zice. Pentru că sunt conștienți de toxicitatea multor personaje în gura cărora au tot pus propaganda lor murdară, rușii au diversificat tacticile. Dacă în ajunul alegerilor precedente au plătit influenceri (pe cei care au acceptat) să o atace pe Maia Sandu, acum își cresc propriii lor influenceri de la zero. Am observat mai multe profiluri de tiktok fără nume și prenume, doar denumire de profil. Toate sunt create pe același model – femei tinere, vorbesc bine, au niște condiții de filmare (mini-studiou), se observă o bună instruire. Nu știm cine sunt, cum le cheamă, vorbesc în română, nu știm nici măcar dacă se află în Moldova. Toate au instrucțiuni foarte clare ce fel de mesaje să dea, de fapt pare că au texte și doar le citesc. La fel cum aveau influencerii racolați în trecut. O metodă perfectă de a avea ”voci din popor”. Videourile acestora sunt preluate, promovate pe tiktok prin manipularea algoritmilor pe model ”călin georgescu”, mai sunt apoi urcate pe telegram și facebook sau instagram. Asta nu înseamnă că au renunțat la racolarea de vedete de pe tiktok. Recenta campanie de pseudopromovare a turismului cu Caras and Co merge fix pe modelul Georgescu în România. Doar beneficiară e Victoria Furtună.

7. Mai nou, au reluat reclame pe YouTube, cu bugete nebune. Să aduni în două zile 180K views din reclame pe YouTube te costă minim 3000 euro. Abia începe și asta, o să ne fie dor de Platon și solnîșka, pentru că în locul lor ni-l arată pe Țârdea și cum abia așteaptă toți gheii din lume să vină după alegeri să-l defloreze pe acesta. Faptul că au mai promis să se întâmple același lucru și după alegerile din 2020, cele din 2021, de anul trecut, nu îi deranjează deloc. Ei știu că memoria populară e scurtă. Iar platformele social media nici măcar nu mai încearcă să lupte cu dezinformarea.

8. Orice prostie ieșită pe gura sau din pixul oricărui reprezentant al puterii va exploatată la greu. Dacă nu vor fi ocazii date de guvernanți (deși sunt destule), le vor orchestra. Așa cum a fost cu proiectul legat de port-armă – o provocare ordinară a unor sabotori din interiorul sistemului de interne. În același timp, nu ne putem aștepta că autoritățile, mai ales cele din justiție, vor lupta eficient cu banii murdari veniți din Rusia. De exemplu nu vă așteptați de la FISC să ia măsuri cu vlogerii care iau culioace cu cash de la Șor.

9. Dacă nu rezolvă cu falsuri ordinare, vin în ajutor manipulări iscusite. Pentru asta au la dispoziție zeci și zeci de ”experți” adunați pe parcursul anilor pe filiere diferite (Platon, Șor, Plaha), politicieni expirați și în devenire etc.. Cu alte cuvinte – au suficient de mulți care sunt gata să își dea gura în arendă pentru ca să își plaseze rușii acolo narativele și să declanșeze campanii de influențare și manipulare a moldovenilor. Și uite așa vedem ”ca prin minune” cum toată mașinăria care dimineața îl linge pe Șor, după amiază distribuie la greu ”un pro-european rusofob”.

10. Și mai mare folos le aduc situațiile când criticile la adresa guvernării vin din surse legitime. Critici care sunt obiective. E o formă de șantaj cu câștig garantat – ori taci și îți pierzi credibilitatea pentru că nu dai peste mâini unei guvernări care greșește, ori îi critici și dai apă la moara propagandei putiniste. Rușii știu foarte bine să ne exploateze una dintre cele mai mari vulnerabilități – lipsa unei puternice opoziții pro-europene veritabile. Democrația noastă nu este rezilientă. În mod normal, pierderea ratingului PAS ar fi trebuit să ducă la creșterea altor partide pro-europene. În schimb noi avem situația periculoasă când erodarea PAS duce la erodarea suportului pentru opțiunea pro-europeană.

11. Pentru că Kirienko nu este Kozak, urmează provocări majore. Au testat și nu le-a ieșit nimic în Găgăuzia. ”Marele protest” s-a dovedit un fâs, la un mort mai a catării la Congaz vin mai mulți decât la ”protestul total” de alaltăieri la Comrat. De aceea ne așteaptă detonarea principalei bombe cu ceas – Transnistria. Criza umanitară din Transnistria nu a fost rezolvată odată cu reluările livrării parțiale de gaze din martie. Ea a fost doar amânată. Înțeleg că putem vedea din nou sistarea totală de livrări, dar chiar și cu păstrarea acestora, Tiraspolul intră în faliment. Pe lângă lipsa de venituri, regiunea nu are valută. Fără vânzarea de energie electrică și metale, valuta nu intră în stânga Nistrului. Fără valută, nu poți plăti importurile. End game.

12. Ce va face Moscova? Va forța transnistrenii să vină masiv la alegerile din toamnă. La fel cum va forța și regimul de la Tiraspol să le execute fidel indicațiile. Vor folosi regiunea separatistă ca să genereze cât mai multe probleme malului drept, să țină guvernarea de aici ocupată cu încă una sau o multitudine de crize create artificial. În loc să se bată cu mașinăria de cumpărare a voturilor și să facă campanie electorală eficientă. Ne putem trezi cu un balckout (închiderea curentului electric) undeva mai în ajun de alegeri, poate chiar și la provocări militare în zona de securitate. Totul ca să constrângă 150-200 miii de cetățeni din stânga Nistrului să vină la vot și să voteze pentru forțele pro-ruse. Iar în dreapta Nistrului să fie haos.

13. Peste acestea vor fi atacuri cibernetice care să blocheze anumite servicii și infrastructuri, alerte false cu bombe, hărțuirea psihologică și denigrarea jurnaliștilor și multe, multe alte metode ale războiului hibrid. Totul la o scară pe care încă nu am văzut-o. Să nu uităm și despre campaniile de manipulare pe care le desfășoară Kremlinul la nivel internațional. Acestea nu trec pe lângă Republica Moldova și influențează oamenii.

14. Iar cât toți au atenția ocupată cu aceste provocări, rușii își aranjează în liniște lovitura principală – se pregătesc de alegerile din 28 septembrie. În ultima lună au desfășurat câteva sondaje online și offline. Poate le-ați întâlnit – chestionare traduse aiurea din rusă, tot întreabă despre cum ar fi mai bine să îi combine de socialiști, comuniști, Tarlev și Vlah într-un bloc electoral, cum să se numească acel bloc, care dintre propagandiștii și agenții lor de influență sunt mai cunoscuți și mai populari și multe altele. Apariția așa zisei ”platforme Pro-Moldova” este din același scenariu. Urmează să vedem cum își vor aranja pionii, ce rol îi vor da lui Furtună și alte personaje afiliate deschis cu Șor. În paralel, inclusiv prin instrumentalizarea influenței acumulate în România, rușii cresc activ partide spoiler care vor avea rolul să fure voturi pe dreapta – Filat, Costiuc, posibil și alții. Rolul principal în strategia rusească o are Blocul Alternativa, acesta trebuie să devină după alegeri forța politică ”balama” care va asigura instabilitatea și discreditarea integrării în UE. Este total neclară poziția lui Usatîi, acesta poate să se sucească oricând în orice direcție. Având așa o diversitate de partide controlate, mașinăria rusească îi va putea ordona lui Șor să mute voturi către oricare în ultimul moment. Procedeu testat cu brio în trecut.

Prin toată această agresiune hibridă rușii nu neapărat caută să îi facă pe moldoveni pro-ruși. În strategia Kremlinului, alegătorii moldoveni trebuie să nu mai știe în ce să creadă, sau mai bine să nu creadă în nimic. Oamenii trebuie să fie anxioși, nervoși, nesiguri în ziua de mâine. Acestea sunt efectele războiului psihologic pe care îl urmăresc polit-tehnologii lui Kirienko. O astfel de societate poate fi ușor dezbinată și manipulată. Adică îndreptată spre cum le convine lor.

Ce să facem în astfel de condiții? Unii fac apeluri la cenzură și limitarea unor drepturi. Nu cred că acestea sunt metodele corecte și nici nu le consider eficiente. Nici nu vor fi duse la capăt, încă și ne vom pune în cap administrația americană. Lucrurile trebuie să fie prevenite pe cât e posibil. Cel mai important este să ne păstrăm focusul – rezultatele alegerilor.

Iată câteva lucruri pe care le consider utile de știut/făcut:

1) Parlamentarele nu au turul 2. De pe acum trebuie să ne concentrăm așa de parcă e turul doi peste o săptămână, să fim activi, să vorbim cu toți și să ne implicăm activ în spațiul public, să comentăm, să ne facem opiniile auzite. Să convingem și mobilizăm. Așa cum faceți mereu înainte de turul doi.

2) Nu vă luați după sondaje. Chiar dacă acestea par favorabile acum pentru partidul de guvernare, aceste cifre nu arată realitatea electorală. Propaganda toxică și corupția electorală au așa un impact de mare în societate, încât mulți respondenți pur și simplu mint în sondaje sau își ascund preferințele politice. Acest lucru s-a văzut din plin la alegerile și referendumul de anul trecut. Iar aceste fenomen este independent de companiile care fac sondajul, e în cap la oameni, nu în metodologiile sociologice. Acum când scriu aceste rânduri, PAS, cu tot cu o participare mare în diaspora și fără Transnsitria, nu poate spera la mai mult de 35-37 mandate. Blocul PSRM+PCRM+Vlah+Tarlev, cu susținerea lui Șor, ar lua minim 30, dacă socialiștii merg separat, atunci ar fi și mai multe. Alternativa are cel puțin 15, Usatâi minim 10. Nici un alt partid pro-european nu trece pragul. În schimb iepurașii proxy pot fura încă 2-3%. Blocul Împreună nu a reușit și puțin probabil să mai reușească să crească la 7%, acum ar aduna 2-3%. Aceasta este realitate neplăcută. Dacă adăugăm 100 mii voturi din Transnistria și alți vre-o 50 mii pe care îi vor vâna prin Rusia și trimite din timp acasă să voteze, situația devine dramatică de tot.

3) Nu este cazul să alergăm cu combaterea fiecărui fals, asta doar ne va consuma tot timpul. Mai important este ca oamenii să fie conștienți că sunt răspândite tare multe falsuri și manipulări în mediul online, dar și prin intermediul politicienilor cumpărați de Rusia. Exact asta să le spuneți – că sunt plătiți ca să mintă și manipuleze, ca să ne dezbine și învrăjbească. Nu încercați direct să combateți un fals cu argumente raționale. Manipularea țintește emoțiile și nicidecum rațiunea. Nu îi faceți pe oameni care cred în propagandă proști, agramați etc.. Manifestați empatie, adresați întrebări, lăsați-i să vorbească. Nu negați dreptul la opinie. Dar neapărat să le spuneți că există multe manipulări, arătați ce interese meschine în spate poartă acești propagandiști, acolo unde aveți așa argumente.

4) Limbajul de ură nu doar că nu ajută cauza europeană, îi ajută pe inamicii acesteia. Discursul sectant, uneori după limita discriminării, a celor mai aprinși susținători PAS mai nu l-a făcut pe Stoianoglo președinte toamna trecută. Problema nu este și nu va fi rezolvată de la vârful partidului de guvernare, pentru că acolo nu există vârf, nu există disciplină și bună organizare. Dar putem măcar noi să îi tragem de mânecă pe unii dintre susținătorii mai agresivi ai PAS și altor partide pro-europene și să le atragem atenția să nu mai fie idioții utili ai lui Putin în Republica Moldova. Prin aceste manifestări, o sumedenie de cetățeni normali, cu viziuni mai centriste sunt împinși în brațele propagandei ruse. Ori anume așa o imagine forțelor pro-europene încearcă să construiască Moscova – că sunt xenofobi, extremiști etc..

5) Dezbinarea între forțele politice pro-europene și neseriozitatea PAS ne pot costa totul la toamnă. E firesc să existe critici și diferențe de opinie, mai ales că PAS nu guvernează deloc impecabil. Dar transformarea scopului politic din asigurarea intrării în UE în etalarea de emoții personale în detrimentul intereselor de partid și a celor naționale nu ajută. La fel cum aroganța și superficialitatea celor din PAS nu vor adăuga voturi la alegeri. PAS are nevoie de sânge proaspăt, nu poți fi partid de 30% și să nu ai măcar 2-3 figuri capabile să formuleze interesant un discurs, să întrețină o dezbatere în care să nu devină penibili, aroganți și respingători. Partidele veritabil pro-europene trebuie să își unească forțele, nu să se mănânce între ele. Iar pentru aceasta trebuie să punem presiune pe ei. Să le cerem să se ia în mâini și să facă ce trebuie, nu ce le place. Astăzi domină acolo o viziune păguboasă – că vor fi votați din lipsă de opțiuni, o formă de șantaj moral al alegătorilor. Însă nu va funcționa. Poate vouă să nu vă placă, poate că ați avea chiar dreptate, poate cred și eu așa – că nu-s alții mai buni, dar unica părere care contează este cea a alegătorilor – varianta cu ”răul mai mic” nu va funcționa. Faceți ce vreți, dar sunteți obligați să oferiți o listă electorală și un format pentru care cetățenii activi să nu se rușineze să tragă.

6) Să ținem minte care este miza – în următorii 3 ani după alegeri, Republica Moldova este așteptată în Uniunea Europeană. Acest proces poate fi oprit numai de la Chișinău. Aderarea la UE nu aduce miere și lapte pe Bîc, dar ne deschide cu totul alt acces la bunăstare. Este o realizare pentru care merită să luptăm. La fel cum merită să luptăm ca să nu existe nici măcar teoretic posibilitatea ca Putin să ne atragă în războiul lui cu Ucraina. Dacă de la un politician ne putem aștepta măcar în teorie să execute ordine de la Moscova, este pentru binele nostru comun (inclusiv a celor care îi așteaptă pe ruși cu colaci și flori) să nu ajungă aceștia la putere. Cei care citiți acest text, vorbiți despre asta!

7) Populația din Transnistria este ținută ostatecă tocmai pentru că poate deveni decisivă la alegeri. Am spus încă acum 7 ani, pentru binele nostru și a lor, ar fi mai bine să le fie suspendat dreptul la vot. Așa cum se întâmplă în alte regiuni sub ocupație străină. Dar acest lucru nu se va întâmpla cel mai probabil, pentru că la riscuri trebuie de gândit cu 2 ani, nu cu 2 luni înainte de alegeri. Acum doar tre să ținem minte că totul trebuie calculat pornind de la minus două sute mii voturi.

Situația este complicată ca niciodată. Dar primul pas spre salvare este recunoașterea și conștientizarea problemei.

Iată așa – 14 probleme, 7 soluții. Scuzați că așa lung.

Autor: Valeriu Pașa, Președinte WatchDog.MD