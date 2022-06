Are trei note de 10 la BAC, se consideră introvertă și a fost deja admisă la o universitate din Olanda. Nu este din raionul Soroca

Se numește Cătălina Munteanu, este din raionul Hâncești, se consideră o introvertă motivată și mai este una din cei patru elevi din RM care are deja trei note de 10 la examenele de bacalaureat.

,,Mă numesc Munteanu Cătălina, am 18 ani, sunt din raionul Hânceşti. M-aş descrie ca o fată introvertă, tăcută, dar foarte dedicată şi motivată, pentru că am un scop. Pasiunea mea pentru carte şi pentru lectură a început de mic copil. De la 5 ani mi-a fost promovată lectura şi am iniţiat calea mea spre cunoştinţe. Din clasa întâi am devenit pregătită şi de atunci am vrut să demonstrez că pot, am vrut să arăt că ştiu şi îmi doresc mai mult. A început concurenţa în clasă, fiecare cu talentele sale. Am vrut să arăt că şi eu pot. Şi am reuşit să merg pe acest drum timp de 12 ani”, mărturisește tânăra pentru www.tvrmoldova.md.

„Spre marea mea mândrie merg doar la un singur examen de Bacalaureat, la istoria românilor şi universală. Am reuşit să mă calific pe locul trei la Olimpiada republicană la limba şi literatura română şi la georgrafie şi sunt eliberată de Bacalaureat cu 10 din oficiu. De asemenea, am reuşit să susţin examenul Toefl la limba engleză şi din nou sunt scutită”.

Secretul succesului este perseverența, dar mai ales foarte multă lectură. Fără a citi zeci, sute de cărți, nu se pot obține rezultate. Pentru rezultatele bune la învățătură, tânăra are viitorul asigurat.

Ea a fost deja admisă la o universitate din străinătate.

,,Vreau să-mi continui studiile în Olanda. Mereu mi-am dorit o experienţă internaţională, în special la facultatea la care vreau să aplic, la relaţii internaţionale. Este necesar să ai o perspectivă internaţională, acolo fiind studenţi din toată lumea. Relaţiile internaţionale se bazează pe politică, diplomaţie şi pentru un viitor prosper consider că este necesar.

Moldova este, totuşi, ţara mea. Sunt mândră să spun că sunt moldoveancă. Aici, fiecare locuşor are pentru mine o amintire, nu aş putea să las Republica Moldova pentru totdeauna”.

La Liceul Mihail Sadoveanu din Hânceşti sunt şase elevi care au luat cel puţin o notă de 10 din oficiu la Bacalaureat.

Potrivit datelor Agenţiei de Evaluare, la nivel naţional, avem în jur de 1.600 de elevi care au luat 10 din oficiu la proba de limbă străină, iar asta pentru că au prezentat un certificat internaţional care le atestă cunoştinţele lingvistice”.

La examenul naţional de Bacalaureat, care se desfăşoară în perioada 3-21 iunie, sunt aproape 18 mii de candidaţi admişi ce vor susține probele în 93 de centre.