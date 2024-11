PUBLICITATE/ „Afacerile sunt ca un maraton: e nevoie de rezistență și forță pentru distanțe lungi” – Veaceslav Olăriță, antreprenor, client și partener Microinvest

Istoria companiei SAUTO Haus, finanțată de Microinvest, a început de la o idee simplă, generată de o necesitate practică, când doi frați, Veaceslav și Sergiu Olăriță, au decis să pună la dispoziția locuitorilor din Moldova mașini de calitate la prețuri avantajoase. Astăzi aceasta este o afacere de succes cu mai multe direcții de activitate, unde clienții pot cumpăra mașini cu rulaj, beneficia de serviciul trade-in și comanda o livrare personalizată a mașinii.

Află din interviul cu Veaceslav Olăriță, client Microinvest, care este secretul unui business de succes în Moldova și ce rol a jucat Microinvest în dezvoltarea afaceri sale.

Cum a apărut ideea de a crea o afacere în acest domeniu?

Ideea a pornit de la o necesitate, care mai târziu a devenit pasiunea noastră. În 2013, eu și fratele meu Sergiu am decis să ne încercăm norocul în afaceri. Fratele meu Sergiu avea deja o experiență considerabilă în domeniul auto, respectiv alegerea direcției a fost evidentă. Desigur că am ținut cont și de cererea de pe piața din Moldova, deoarece oamenii sunt mereu în căutare de confort, iar o mașină este unul dintre cele mai importante elemente care oferă acest confort. Nu a fost ușor: noi independent, găseam mașini, organizam transportarea lor, ne ocupam de vânzare și ne asumam riscuri, având încredere în noii parteneri. Cred că aceste eforturi au fost cele care ne-au dat încrederea că vom reuși. Fiecare mașină vândută, fiecare zâmbet al unui client mulțumit – toate acestea ne motivează să continuăm.

În ce direcții este specializată compania SAUTO Haus?

Compania SAUTO Haus vinde mașini cu rulaj și oferă servicii conexe, cum ar fi trade-in și logistică. Ne concentrăm pe segmentul „mediu” și aducem mașini accesibile pentru majoritatea moldovenilor, cu prețuri de la 5000 la 30000 de euro. Scopul nostru este să oferim mașini pentru toată lumea, astfel încât fiecare client să plece de la parcarea noastră fericit, la volanul propriei sale mașini. Colaborăm cu mărci populare, cunoscute pentru calitatea lor, aduse primordial din Europa. În 2021 am adăugat o nouă ramură de activitate – vânzarea și transportul de mașini pentru persoane juridice, oferind un serviciu complet de la alegere, până la livrare. De asemenea, oferim posibilitatea de a achiziționa mașini în funcție de necesitățile și preferințele individuale, fără nicio limitare: putem aduce orice mașină, potrivită pentru fiecare client.

Cât de dificil este să gestionați o afacere de familie?

Nu m-am îndoit niciodată de decizia de a conduce o afacere împreună cu fratele meu. Pentru mine, el nu este doar o persoană apropiată, ci și un partener de încredere. Cu orice alt partener nu cred că am fi atins un asemenea succes. Cel mai important lucru pentru noi este o împărțire clară a responsabilităților și încrederea. Eu sunt responsabil de partea financiară și de marketing, Sergiu se ocupă de logistică și echipă. Fiecare din noi are propriul domeniu de responsabilitate, iar acest lucru ne ajută să evităm conflictele și să ne concentrăm pe creșterea afacerii. Desigur, există și momente dificile, dar ne susținem întotdeauna reciproc. Nu suntem doar parteneri – suntem o echipă, iar acest lucru ne dă o energie deosebită și încredere în viitor.

Lucrați pe piața auto de mai bine de 10 ani. Care este secretul pentru a conduce o afacere de succes în Moldova?

Secretul nostru este simplu: principalul lucru este să muncești, muncești și iar să muncești. Nu există niciun fel de magie aici – pentru ca o afacere să înflorească, trebuie să acționezi și să depui mult efort. Acest lucru poate părea prea direct, dar este un adevăr pe care noua generație de antreprenori trebuie să îl înțeleagă. Există întotdeauna multe provocări în afaceri. Eu personal nu le văd ca pe niște dificultăți, ci ca pe o competiție cu mine însumi. Știți, în alergare există sprint de 100 de metri și maraton. Afacerile sunt ca un maraton: e nevoie de rezistență și forță pentru distanțe lungi. Această abordare ne face profesioniști și ne formează caracterul. Principalul lucru este să nu ne oprim și să continuăm să mergem înainte, în ciuda tuturor obstacolelor. Astfel succesul va veni cu siguranță.

Sunteți nu doar client, dar și partener în creditarea auto cu Microinvest. Ce părere aveți despre colaborarea cu compania noastră?

Într-adevăr, avem un parteneriat foarte productiv cu Microinvest. Am fost printre primii de pe piață care au oferit clienților posibilitatea de a acces credite auto prin intermediul Microinvest, iar acest lucru a dat rezultate uimitoare – clienții noștri, venind în parcare, chiar și fără suma necesară, plecau acasă cu mașinile proprii. Împreună cu managerul nostru am căutat modalități de a face procesul de creditare cât mai confortabil, calitativ și favorabil pentru clienți. În plus, noi suntem și clienți Microinvest. Pot spune că procesul de analiză și luare a deciziei în creditare a fost ușor și rapid și ne-a permis să investim la timp în mijloace circulante necesare pentru o afacere, fără pauze. În domeniul nostru, rapiditatea este un factor cheie pentru a nu rata tranzacții profitabile, iar Microinvest ne sprijină în acest sens. Sunt sigur că această colaborare de succes va continua și în viitor.

*Microinvest este unica organizație financiară din Moldova care deține certificatul internațional GOLD în domeniul protecției clienților (conform standardelor și metodologiei Cerise+SPTF Client Protection). Acesta implică un proces de creditare responsabil și transparent, finanțare corectă și abordare constructivă la orice solicitare.