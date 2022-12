Andrei Spânu: Contractul cu MGRES este o decizie care aduce stabilitate, previzibilitate și preț mai bun la electricitate

În ultima perioadă am avut negocieri complicate cu reprezentanții Tiraspolului și am ajuns la o înțelegere care asigură țara cu electricitate. Prețul la electricitate în urma acestei înțelegeri ar urma să scadă, scerie pe pagina sa de Facebook, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu.

Dragi cetățeni, am auzit în ultimele zile multe critici și cuvinte urâte aruncate în adresa mea, în adresa acestui guvern. Multe din aceste atacuri au venit din partea oponenților politici și din partea unor oameni plătiți să semene instabilitate în țara noastră, dar am văzut și mulți oameni pe care îi consider de bună-credință care și-au expus opinia. Înțeleg supărarea oamenilor și îmi cer scuze pentru că nu am reușit să ofer toate detaliile acestor decizii din prima zi. Știu că trebuie să iau decizii grele și complicate. Știu că nu am cum, indiferent de ce voi decide să fiu înțeles de toți. Anume de aceea prioritatea mea, a Guvernului, e să fim alături de oameni, să ne asigurăm că avem energie la preț accesibil și să venim cu compensații acolo unde este nevoie. Înțelegerea la care s-a ajuns în aceste zile e una care economisește mulți bani pentru cetățenii noștri.