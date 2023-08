Ana Furtună – mamă pentru 28 de copii

Când au aflat că nu vor putea fi părinți biologici, soții Furtună din orașul Drochia au decis să aducă acasă de la orfelinatul din Cupcini șase copii. Pe măsură ce aceștia creșteau, au luat și alții, purtându-le de grijă și celor care împliniseră deja 18 ani, scrie stiri.md cu referire moldova.europalibera.org

În total, aceștia au fost părinții a 28 de copii. Iar după ce soțul său a decedat, Ana Furtună a decis să împartă casa la patru dintre copii, care aveau nevoie de un loc de trai.

„Tare am vrut în viața mea copii. El era dintr-o familie cu mulți copii, dar eu eram singurică. Și am zis că eu voi face mulți. Dar, dacă Dumnezeu ca să nu-i am pe ai mei…”, spune Ana Furtună, locuitoarea orașului Drochia.

După ce au vizitat pentru prima dată orfelinatul de la Cupcini, soții Furtună s-au întors acasă cu șapte copii. „Ne-au întrebat dacă vrem copii și am zis că da. Au adus mai mulți și ne-au zis să alegem. Am zis că cine va ridica mâna, pe acela și îl luăm. Deja când mergeam spre casă, un copil a fugit spre noi și ne-a zis să-l luăm și pe el”, își amintește cu zâmbet femeia.

Vladimir are acum 39 de ani și este unul dintre primii copii pe care soții Furtună i-au luat acasă. n„Eu foarte tare mi-am dorit să am un părinte. Țin minte când eram mic și eram la casa de copii, vedeam cum părinții vin după alți băieți și vroiam să vină și după mine. Și, într-o bună zi a venit mama cu tata”, spune Vladimir.

Pe Tatiana au crescut-o de la vârsta de șapte ani, iar acum tânăra face facultatea de asistență socială. „Până a venit aici, eu nu am avut o familie. Mama cu tata au devenit un model pentru mine. Am găsit un umăr pe care puteam să plâng sau să mă bucur de succesele mele. Cândva pe mine m-a ajutat asistența socială. Acum, e rândul meu să ajut. Vreau să mă specializez pe protecția familiei și a copilului”, relatează Tatiana.

„M-am străduit și eu și soțul ca toți să aibă o specialitate. Când au crescut mari, când se însurau, se măritau, aici organizam toate nunțile și cumetriile”, afirmă Ana Furtună.

După ce soțul său a decedat, Ana Furtună a decis să împartă casa la patru dintre copii, care aveau nevoie de un loc de trai. „Trei fete nu au unde se duce și eu le-am spus că o să mă strădui ca fiecare dintre ele să aibă colțișorul lor, unde mereu vor avea unde se întoarce”, susține femeia.

Foto: captură video