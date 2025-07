A amenințat cu moartea o jurnalistă, dar a fost identificat de autorități. Ce pedeapsă riscă agresorul

Mesajul de amenințare a fost scris pe o rețea de socializare acum doi ani. Un bărbat, cu numele Costea Gorpin, îi scria jurnalistei că ea „o va termina cu un glonte în cap pentru întrebările pe care le pune”.

Inspectoratul Național de Investigație s-a sesizat și a demarat o investigație, a identificat amenințatorul, dar acesta nu se afla în țară. Bărbatul a fost reținut de oamenii legii la momentul în care revenea în Republica Moldova.

„Acum doi ani am primit un mesaj de amenințare cu moartea pe o rețea de socializare. Am depus plângere, iar autoritățile au deschis o cauză penală. Totuși, amenințatorul nu se afla în țară, iar ancheta a fost suspendată. Recunosc, nu mai aveam speranțe că se va întâmpla ceva. Cine să se ocupe de astfel de cazuri când sunt atâtea probleme și atâta presiune pe sistem? Dar iată că am primit un telefon de la Inspectoratul Național de Investigații: agresorul fusese reținut la intrarea în țară, iar cauza a fost redeschisă. Am simțit un amestec de emoții — teamă, tensiune, curiozitate — pentru că urma să stau față în față cu omul care, cu atâta ușurință, a scris că ar vrea să mă vadă moartă. Surpriza a fost că omul și-a recunoscut greșeala. Și ATENȚIE: riscă să fie privat de libertate pentru o perioadă de 1 până la 3 ani. Doar pentru că a scris o amenințare cu moartea în spațiul virtual. Atât de grav este! Nu i-am putut refuza dorința omului de a vorbi în fața camerei — poate cu sinceritate, poate cu regret, dar mai ales cu un mesaj care sper să-i descurajeze pe alții să repete astfel de fapte. Respect, Poliția Republicii Moldova — pentru că a dus cazul până la capăt”, a scris Viorica Tătaru, luni, pe pagina sa de Facebook.