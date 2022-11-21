ФЕЙК: Moldova-Agroindbank запустил проект по инвестированию, его рекомендуют Майя Санду и Наталья Гаврилица

В соцсети Facebook продвигается публикация, в которой банк Moldova-Agroindbank якобы предлагает заработок от 2-х тысяч леев в день. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и вложить инвестиции. Чтобы придать заработку достоверности, о нем якобы объявили президент Молдовы Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица. Этой фейк. Банк не открывал такой платформы, а имена чиновников мошенники использовали с целью дезинформации.

“Kaк oбecпeчить бyдyщee себе и своей семье зa 15 минут в день? Haш бaнк зaпycтил уникальный пpoeкт пo инвecтиpoвaнию c нyля. Платформа официально зарегистрирована лучшим банком Молдовы- Maib. Поспешите, наша компания дает возможность всем жителям Молдовы в течении 3-х дней зарегистрироваться и начать зарабатывать от 2000 MLD в день”, – говорится в посте в фейсбуке.

«Инвестиции ради прибыли»

Согласно публикации, Moldova-Agroindbank предлагает заполнить платформу, указав имя, адрес электронной почты и номер телефона. Потом звонит человек, представившись сотрудником компании MAIB Investor Relations, и рассказывает, как можно заработать. Чтобы участвовать в «проекте банка», нужно внести сумму денег, как минимум 150 долларов на банковский счет, который укажет «сотрудник», либо оплатить онлайн путем ввода данных своей банковской карты.

“Вы оплачиваете онлайн, в терминале или в банке, сохраняете чек, отправляете мне фото по вацап, я иду в финансовый департамент с вашим чеком, подтверждаю ваше пополнение и открываю ваш торговый счет. У нас есть определенный список компаний, в которые вы будете инвестировать. Эту информацию вам предоставят наши специалисты когда вы с ними свяжетесь”, – сказал «сотрудник компании». По его словам, официальным сайтом компании, в которую вам нужно вложить деньги, является maib Investor Relations.

Заработать через данную программу якобы рекомендуют президент Молдовы Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица.

Несуществующий сайт компании

В Facebook реклама платформы для заработка представлена на странице под ником Tiệm Quần Aó Thảo My- Thời Trang Trẻ Em . До последней публикации, на этой странице занимались продажей детской одежды. Сама платформа для заработка находится на сайте bestprofitvalue.click.

Другая страница в фейсбуке под ником E-Specialist также действует от имени банка, предлагая зарегистрироваться на том же сайте bestprofitvalue.click.

«Сотрудник» заявил в телефонном разговоре, что официальным сайтом компании является maibInvestorRelations. Однако при переходе по ссылке из Facebook открвается страница, визуально похожая на официальный сайт Moldova-Agroindbank, но с другим URL-адресом сайта.

В высланных реквизитах для оплаты указана не названная сотрудником фирма, а данные физического лица.

Банк не запускал платформу для инвестиций

Мы обратились в банк за комментарием о запущенной платформы. В банке ответили, что впервые об этом слышат и что это не соответсвует действительности.

С целью манипуляции и продвижения, мошенники использовали фотографии и имена президента и премьер-министра. На самом деле, о данной платформе Санду и Гаврилица ничего не говорят. Государство к данной платформе не имеет никакого отношения.

bestprofitvalue.click – это не платформа банка, а мошеннический сайт

Банк советует не открывать ссылки, полученные через социальные сети, которые предлагают перейти на иные сайты и сайты клоны #maib и не перечислять деньги на карту.

Следует обращать внимание на адрес сайта в строке навигации, он должен соответствовать официальному сайту – www.maib.md.

Елена Челак, Stopfals.md