ФЕЙК: Экс-министр обороны Анатол Шалару призвал выселить гагаузов из Молдовы

Ряд сайтов из Гагаузской автономии, а также местные политики возмущены тем, что бывший министр обороны Анатол Шалару якобы назвал гагаузов мошенниками и что их следует изгнать из страны. На самом деле заявления бывшего политика были урезаны. В программе на TVR Moldova он заявил, что статус автономии требовали политики, а не граждане, и что исторически гагаузы являются этническим меньшинством в Республике Молдова. Анатол Шалару не оскорблял гагаузов и не призывал к их изгнанию из страны. Он уточнил, что из Молдовы должны высылаться только российские шпионы.

Интернет-портал Eadaily.com опубликовал статью под заголовком: “Молдавский политик назвал гагаузов мошенниками и призвал изгнать их из страны”. В тексте утверждается, что бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару обрушился с обвинениями на проживающих в стране гагаузов, назвав их „предателями” и „мошенниками”. Вот выдержка из статьи: „В качестве мер против «мошенников-гагаузов» Шалару предложил изгнать их из страны.” В таком же контексте написали статьи на эту ьему гагаузские порталы Gagauzinfo.md и Gagauznews.md. Так, Gagauzinfo.md написал, что экс-министр обороны не исключает выселения гагаузов из Молдовы. Эту новость они распространили и в социальных сетях Facebooк и Telegram.

Политики из Гагаузии: „гагаузов решили выселить”

На заседании Народного собрания Гагаузии 26 декабря 2022 г., вице-спикер Георгий Лейчу заявил, что Анатол Шалару призвал выселить гагаузов. “Господин Шалару сказал, что гагаузов надо выселить. Это уголовная ответственность за разжигание межнациональной розни”, – сказал Лейчу.

Другой депутат Петр Фазлы поделился на своей странице в Facebook новостью, в которой сказано, что гагаузов хотят изгнать из страны.

На сайте “Альтернатива”, принадлежащем экс-башкану Гагаузии Михаилу Формузалу тоже есть новость о том, что Шалару назвал гагаузов мошенниками и призвал выгнать их из страны. Источником этой новости является портал Eadaily.com, о котором мы писали выше. Новостью Формузал поделился и на своей странице в Facebook.

Издание „Moldova Liberă” на своей странице в Instagram выложила новость с заголовком: “Экс-министр обороны предложил выселить гагаузов из Молдовы”, на фоне фотографии, на которой изображен Шалару и генсек НАТО Столтенберг.

Социалисты и телеграмм-каналы: гагаузов обозвали мошенниками и хотят выселить

Ряд представителей Партии социалистов тоже написали в своих телеграмм-каналах о том, что Шалару якобы назвал гагаузов мошенниками и призвал выселить их из страны. В числе авторов таких постов: депутаты парламента от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Владимир Односталко и Богдан Цырдя, бельцкий мунсоветник Вячеслав Жуков.

Такую же информацию распространил ряд телеграмм-каналов: “Молдавский пистон”, “Гагаузская республика” и др. Авторы этих постов выложили отрывок из передачи с участием Анатола Шалару, не представив контекста высказываний и лишь частично его процитировали, для того чтобы исказить смысл сказанного и ввести читателей в заблуждение.

Эти источники дополнили слова Шалару тем, что „гагаузы поддерживают Россию” и не поддерживают “идею вхождения страны в состав Румынии”.

Что сказал Шалару о гагаузах на TVR Moldova

Portalul Stopfals.md проанализировал выступление Анатола Шалару в передаче телеканала TVR Moldova от 23 декабря 2022 года, чтобы выяснить, говорил ли он о гагаузах те вещи, которые ему приписывают ряд СМИ и политиков.

Из видео следует, что Шалару назвал „предателями” некоторых политиков 90-х годов, которые были завербованы КГБ. Речь не шла о ныне живущих на территории Гагаузии людях. “Гагаузская автономия появилась благодаря Снегуру, Лучинскому, аграриям, которые под воздействием, давлением Москвы проголосовали за нейтралитет, создали гагаузскую автономию, хотя не было необходимости в этом. Это появилось в головах некоторых политиков в Гагаузии, но жители не нуждались в этом. Пришли предатели в 1990-х годах, завербованные КГБ”, – сказал Шалару.

Также мы проверили, говорил ли Шалару о том, что гагаузов „нужно выселить” из Молдовы. Вывод – нет, не говорил. “Мы должны быть хозяевами в нашем доме. Гагаузы не должны забывать, что они пришли сюда в 19-том веке, что у них не было земли, что мы им дали эту землю. Мы их приняли, но наша доброта может закончиться. Я не хочу, чтобы будущее моих детей зависело от решений политиков-мошенников из Гагаузии и из Приднестровья”, – сказал Шалару.

Также он рассказал о гагаузах в межвоенный период. “В межвоенный период в Бессарабии гагаузы были очень лояльны по отношению к румынскому государству. А во второй мировой войне Сталин не отправил их на первую линию, потому что он им не доверял”, – утверждает Шалару.

Экс-министр обороны заключил, что “политики-экстремисты, проплаченные Россией, должны быть изолированы”. Далее Анатол Шалару о Гагаузии ничего в этой передаче не сказал.

Elena Celak

Stopfals.md