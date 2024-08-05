Руслан Чемыртан, сосудистый хирург: «Я бы хотел, чтобы мы все жили в Европе, но здесь — дома»

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Руслан Чемыртан — сосудистый хирург, за плечами у него — 22 года стажа. Он ежедневно проводит сложные операции на кровеносных сосудах и прооперировал уже более семи тысяч пациентов.

 «Я люблю свою страну и по-прежнему хочу жить и работать на родине. Для этого необходимо, чтобы каждый из нас делал свою работу честно, профессионально, но при этом получал достойное вознаграждение, имел высокое качество жизни, был уверен в сегодняшнем и завтрашнем дне», — говорит хирург.

Руслан Чемыртан подчеркивает, что любит свою работу и трудится самоотверженно. Он считает, что европейская интеграция — это возможность создать в Молдове современную и эффективную медицинскую систему. Руслан мечтает, чтобы Молдова стала примером того, где европейские стандарты успешно внедряются на местном уровне.

 «Европа для меня означает возможность развиваться как специалист, опираясь на опыт и знания коллег из стран с высокоразвитой медициной, но при этом быть хорошим профессионалом в Республике Молдова. Я бы хотел, чтобы все мы жили в Европе, но здесь — дома», — заключает Руслан Чемыртан.


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