Павел Зинган, журналист: Европейская интеграция экономически выгодна Молдове

Павел Зинган — экономический журналист, занимается бизнесом он более 30 лет, и считает, что доход любой страны складывается из продукции, которую создают предприниматели, и люди, которым они дают работу.

«За последние несколько лет вместе с небольшой командой я написал более 2000 интервью — в основном с бизнесменами, и я надеюсь продолжить это дело в будущем. Мне нравится моя работа, и я думаю, что она полезна для молдавского бизнеса», — говорит Павел Зинган.

Павлу хотелось бы, чтобы в дальнейшем молдавский бизнес получал больше поддержки, поскольку это — фундамент нации.

«Если говорить о европейской интеграции, то я считаю, что это экономически выгодно Молдове, потому что означает большие инвестиции в инфраструктуру — то, в чем нуждается наша страна, и без посторонней помощи нам не справиться. Европейская интеграция — это дороги, больницы, и все то, чего нам сегодня не хватает», — подчеркивает журналист.

Для Павла Зингана интеграция в ЕС — это шаг к модернизации и процветанию Молдовы, способствующий формированию конкурентоспособной бизнес-среды и общества, в основе которого — демократические ценности.

Видеосюжет о Павле Зингане можно посмотреть здесь: https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/1032457371688842