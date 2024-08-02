Павел Зинган, журналист: Европейская интеграция экономически выгодна Молдове

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Павел Зинган — экономический журналист, занимается бизнесом он более 30 лет, и считает, что доход любой страны складывается из продукции, которую создают предприниматели, и люди, которым они дают работу.

«За последние несколько лет вместе с небольшой командой я написал более 2000 интервью — в основном с бизнесменами, и я надеюсь продолжить это дело в будущем. Мне нравится моя работа, и я думаю, что она полезна для молдавского бизнеса», — говорит Павел Зинган.

Павлу хотелось бы, чтобы в дальнейшем молдавский бизнес получал больше поддержки, поскольку это — фундамент нации.

«Если говорить о европейской интеграции, то я считаю, что это экономически выгодно Молдове, потому что означает большие инвестиции в инфраструктуру — то, в чем нуждается наша страна, и без посторонней помощи нам не справиться. Европейская интеграция — это дороги, больницы, и все то, чего нам сегодня не хватает», — подчеркивает журналист.

Для Павла Зингана интеграция в ЕС — это шаг к модернизации и процветанию Молдовы, способствующий формированию конкурентоспособной бизнес-среды и общества, в основе которого — демократические ценности.

Видеосюжет о Павле Зингане можно посмотреть здесь: https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/1032457371688842


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OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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