Михай Стамати, промышленный дизайнер: Европа для меня — это широкие возможности для образования и проявления себя

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Михай Стамати — промышленный дизайнер. С 2008 года в качестве преподавателя Технического университета Молдовы занимается  подготовкой молодых дизайнеров. Он основал дизайн-студию, где, помимо создания креативных и полезных вещей, продвигает с помощью дизайна культуру эстетики и инновации.

«Мне доставляет радость работать над местными и международными проектами, где я разрабатываю концепции, делаю эскизы, моделирую вместе с командой различные объекты и инсталляции, а затем мы изготавливаем их вместе с промышленными производствами или другими студиями, с которыми сотрудничаем», — рассказывает дизайнер.

Михай Стамати отмечает, что хотел бы, чтобы Молдова стала местом, где граждане находят себя с помощью того, что делают и кем являются, но самое важное — ощущали бы свое влияние в обществе.

«Европа для меня означает широкие возможности для образования и самореализации. Это комплексное культурное пространство с архитектурой и дизайном, где ценят этапы развития этих областей, но в то же время есть место для инноваций и творчества. Европа — это выставки, фестивали, которые мы можем посещать, где нам есть чему поучиться, но и нам есть что предложить, это также большой рынок, где мы можем найти себя», — заключает Михай Стамати.

Видео о дизайнере Михае Стамати можно посмотреть здесь:

https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/1906871916499275


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