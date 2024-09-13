Как научиться читать 1000 слов в минуту? Узнай историю успеха Genius Academy, бизнеса, финансируемого Microinvest

Заметив недостаток развивающих мероприятий для детей в небольших городах, молодая предпринимательница Дана Голбан решила создать образовательный центр для детей, где они смогут развивать свои основные навыки с помощью современных и увлекательных методов обучения. Так, 5 лет назад она открыла академию для детей в возрасте от 4 до 14 лет в своем родном городе Дрокия. Всего за несколько лет образовательный центр стремительно вырос, распространившись на Молдову и Румынию.

Чтобы развить и расширить свой бизнес в новых местах, предпринимательница обратилась в компанию Microinvest, воспользовавшись быстрым, ответственным и гибким кредитованием.

Узнай историю успеха Genius Academy, финансируемого Microinvest.

Дана, расскажите, как возникла идея бизнеса и как давно вы им занимаетесь?

Идея основать бизнес в сфере образования возникла у меня уже давно. Я родом из Дрокии, где некоторое время работала в финансовой сфере и имела возможность общаться с несколькими предпринимателями. Имея сестру и брата, я поняла, что у детей в маленьких городах не так много возможностей для проведения свободного времени. Существовала потребность, которую никто не восполнял, и я захотела изменить ситуацию, чтобы принести пользу обществу. Моя подруга, работающая в сфере образования, предложила мне открыть детскую академию, и я решила последовать ее совету. Я начала изучать современные методы обучения детей, нашла подходящее помещение и превратила его в дружелюбное и приятное место для занятий с детьми. Пока бизнес не был запущен, через мои руки проходила каждая деталь – от организации пространства до внедрения решений по работе с клиентами. Таким образом, 1 сентября 2019 года, мы открыли двери первой Genius Academy в городе Дрокия. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что у нас 12 филиалов в Молдове, а также нам удалось выйти за границу, открыв два филиала в Румынии.

Какие занятия для детей организовываются в Genius Academy?

Genius Academy – это образовательный центр для детей в возрасте от 4 до 14 лет. Наша команда помогает детям развивать такие важные навыки, как внимание, креативность, концентрация и скорость обработки информации. Мне нравится называть нашу академию «тренажерным залом для мозга». У нас есть два основных курса: soroban и anzan. Это японская техника ментальной арифметики, в которой дети используют свое воображение, чтобы представить себе движение шариков абака. Мы даже создали собственную методику, вдохновленную международными институтами. Еще один курс – скорочтение и креативное мышление, где дети учатся развивать скорость чтения и улучшать свои навыки эффективного запоминания. Мы используем уникальное для Молдовы устройство, которое развивает фотографическое чтение, позволяя читать до 1000 слов в минуту с полноценным пониманием информации. Для каждого курса мы разработали специальные тетради и игровую платформу, которые помогают детям заниматься и практиковаться дома в увлекательной форме.

Как вам удается поддерживать долгосрочный успех в бизнесе?

Секрет бизнеса заключается в адаптивности и постоянстве. В сфере образования, которая является узкой нишей, мы предлагаем два понятных, долгосрочных курса, где родители быстро видят результаты у своих детей, что мотивирует их продолжать обучение. Еще один секрет – удержание сотрудников. В условиях, когда текучесть кадров может повлиять на качество обслуживания, я много вкладываю в условия труда, чтобы мои сотрудники чувствовали себя ценными и хорошо оплачиваемыми.

Как сотрудничество с Microinvest помогло вам и какие впечатления оставил этот опыт?

Мое сотрудничество с Microinvest началось около 3 лет назад, когда мне понадобилось финансирование. Процесс прошел быстро и легко. Я действительно почувствовала поддержку надежного партнера, ведь Microinvest всегда рядом с предпринимателями, предлагая финансовые решения именно тогда, когда они больше всего нужны. Я ценю тот факт, что анализируется профиль клиента в целом, принимая во внимание множество факторов. Гибкость и индивидуальный подход в кредитовании также являются большим преимуществом. От подачи заявки до перевода денег на счёт может пройти всего несколько часов – это огромный плюс. Я очень довольна тем, что воспользовалась инвестиционными кредитами для развития локаций и планирую работать с Microinvest в будущем.

Дана, как вы думаете, кредит является преимуществом для бизнеса?

Будь то малый или крупный бизнес, не всегда есть излишки денежных средств для реинвестирования. На мой взгляд, бизнес требует постоянных инвестиций. Кредит ускоряет рост вашего бизнеса, обеспечивая быстрый доступ к капиталу, повышая рентабельность. Однако, предприниматели должны правильно оценить свои возможности по погашению кредита и закредитованности, и именно здесь на помощь приходит Microinvest. Перед выдачей кредита они проводят детальный финансовый анализ, указывают максимальную сумму кредита и предлагают индивидуальные решения, чтобы клиент мог легко погасить кредит. Кредит – это, безусловно, преимущество, поскольку он позволяет быстрее развиваться, но, разумеется, за любую услугу приходится платить.

*Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов. Он подразумевает ответственный и прозрачный процесс кредитования, честное финансирование и конструктивный подход к любому запросу.