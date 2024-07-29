Елена Воротняк, педагог: Европа для меня — это качественное образование.

De către
OdN
-
0
22

Елена Воротняк — учительница румынского языка и литературы в теоретическом лицее художественного профиля имени Елены Алистар в Кишиневе. С начала своей педагогической деятельности, с 2007 года, для нее остается приоритетом благополучие учеников и адаптация школьной деятельности к их потребностям.

 «Я хочу, чтобы у каждого ребенка в Республике Молдова был доступ к качественному образованию. Необходимо, чтобы статус и престиж учителей достиг уровня их коллег в Европейском союзе, где педагоги пользуются уважением, получают достойную зарплату и считаются моральными авторитетами в обществе». 

Помимо педагогической деятельности, Елена Воротняк создала общественную организацию ATU, которая занимается продвижением среди молодежи гражданской активности, культуры и здоровых отношений между поколениями и преследует цель воспитания молодежи через культуру. 

«Европа для меня означает доступ к качественному образованию, здравоохранению и высокому уровню жизни. В Европе я вижу будущее, в котором возможно процветание Молдовы, сотрудничество и поддержка для достижения тех же стандартов развития и благосостояния».

Видеомесседж Елены Воротняк об образовании и европейском будущем страны можно посмотреть здесь: https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/802002335085502/


Articolul precedentFemeie jefuită de doi „vânzători ambulanți”, la Ghindești
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.