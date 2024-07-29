Елена Воротняк, педагог: Европа для меня — это качественное образование.

Елена Воротняк — учительница румынского языка и литературы в теоретическом лицее художественного профиля имени Елены Алистар в Кишиневе. С начала своей педагогической деятельности, с 2007 года, для нее остается приоритетом благополучие учеников и адаптация школьной деятельности к их потребностям.

«Я хочу, чтобы у каждого ребенка в Республике Молдова был доступ к качественному образованию. Необходимо, чтобы статус и престиж учителей достиг уровня их коллег в Европейском союзе, где педагоги пользуются уважением, получают достойную зарплату и считаются моральными авторитетами в обществе».

Помимо педагогической деятельности, Елена Воротняк создала общественную организацию ATU, которая занимается продвижением среди молодежи гражданской активности, культуры и здоровых отношений между поколениями и преследует цель воспитания молодежи через культуру.

«Европа для меня означает доступ к качественному образованию, здравоохранению и высокому уровню жизни. В Европе я вижу будущее, в котором возможно процветание Молдовы, сотрудничество и поддержка для достижения тех же стандартов развития и благосостояния».

Видеомесседж Елены Воротняк об образовании и европейском будущем страны можно посмотреть здесь: https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/802002335085502/