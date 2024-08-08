Дорин Жардецки, фермер: Европа для меня — это огромный рынок для нашей продукции

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Дорин Жардецки вместе с семьей уже более 10 лет вносит свой вклад в развитие сельского хозяйства. Помимо внедрения новых технологий в овощеводстве, он способствует процветанию страны, обеспечивая рабочие места.

«Мы рады предоставлять рабочие места и вносить свой вклад в бюджет страны за счет налогов, которые мы платим», — говорит фермер. 

Дорин Жардецки хотел бы, чтобы в Молдове, прежде всего, был мир, чтобы дети могли строить будущее, чтобы в стране поддерживали сельское хозяйство и этот сектор стал бы прибыльным — как в развитых странах. В Молдове есть плодородные земли и трудолюбивые люди, которые могут добиться потрясающих результатов с помощью европейских инвестиций.

Дорин убежден, что доступ к европейским рынкам может радикально изменить аграрный сектор Молдовы: «Европа для меня — это огромный рынок для нашей продукции, это свободная торговля и возможность достичь новых уровней развития».


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