Vlada Guțu: „Vreau să-mi continui studiile la medicină, inspirată de exemplul mamei”

Vlada Gutu, absolventă a Liceului ”Ion Creangă” din Soroca, după ce a susținut cu succes examenele de bacalaureat, este determinată să urmeze o carieră în medicină, având-o ca exemplu pe mama sa. Pe lângă medicină, tânăra este pasionată de aviație și își dorește să învețe a pilota.

-Pentru că recent s-a finalizat o etapă importantă din viața ta, și anume anii de liceu, aș dori să ne spui cum ai descrie acești ani în câteva cuvinte?

-Anii mei de liceu au fost o perioadă de descoperire și dezvoltare personală intensă. Liceul a fost locul unde am învățat nu doar din cărți, ci și din relațiile cu ceilalți, formându-mi o perspectivă mai largă asupra vieții.

-Care a fost cea mai amuzantă năzbâtie pe care ai făcut-o în anii de școală?

-Deși nu am fost genul de elev care să facă multe năzbâtii, am avut parte de numeroase momente amuzante și pline de veselie alături de colegii mei. Nu aș putea marca o anumită întâmplare. Însă, atmosfera prietenoasă din clasă, glumele spontane și micile întâmplări haioase din timpul pauzelor au făcut ca fiecare zi să fie specială. Fie că era vorba de discuțiile cu colegii, de râsetele provocate de profesorii cu simțul umorului sau de activitățile extracurriculare pline de veselie, liceul a fost o perioadă în care ne-am bucurat din plin de fiecare moment împreună.

-Ai avut vreun profesor care te-a inspirat sau te-a marcat în mod special?

-Da, profesorul meu de fizică, domnul Anatolie Iavorschi, m-a marcat profund prin devotamentul său față de obiectul pe care îl predă și față de elevi. Nu doar că ne-a îndrumat în înțelegerea materiei, dar și-a dedicat timpul să ne ajute să depășim obstacolele și să ne cultivăm interesul pentru științele exacte. A fost un mentor minunat, care, prin pasiunea și dăruirea sa, a reușit să creeze o atmosferă de învățare în clasă.

-Unde vrei să-ți continui studiile și cum ai ales domeniul dat?

– Vreau să-mi continui studiile la medicină. Voi aplica la universități atât în Republica Moldova, cât și în străinătate. Inspirată de exemplul mamei mele, am înțeles că medicina nu este doar o carieră, ci o vocație care implică responsabilitate, empatie și devotament. Acest domeniu îmi oferă posibilitatea de a folosi cunoștințele mele pentru a face o diferență pozitivă în lume și pentru a servi comunității într-un mod profund și valoros.

-Cunosc că pe lângă medicină ai și o pasiune deosebită, despre ce este vorba?

-În paralel cu interesul meu pentru medicină, am o atracție deosebită pentru aviație. Această pasiune s-a născut din copilărie, când am avut prima experiență de zbor și am simțit o fascinație incredibilă. Deși medicina rămâne principalul meu obiectiv și cariera dorită, eu cred că pasiunea pentru aviație va fi o modalitate minunată de a mă relaxa și de a mă deconecta. Cu timpul, îmi doresc să învăț mai mult despre pilotaj și să obțin licențele și certificările necesare.

-Dacă ai putea să te întorci în timp, ai schimba ceva în anii tăi de școală?

– Dacă aș putea să mă întorc în timp, cred că aș alege să nu schimb prea multe din anii mei de școală. Fiecare experiență, fiecare lecție învățată și fiecare obstacol depășit m-au ajutat să cresc și să devin persoana care sunt astăzi. Desigur, există întotdeauna lucruri pe care le-am fi putut face mai bine sau momente în care am fi putut lua decizii diferite, dar fiecare greșeală sau reușită a contribuit la formarea mea și la evoluția mea personală și profesională. Astfel, sunt recunoscătoare pentru tot.

Articol realizat în cadrul proiectului Jurnaliștii Civici, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Autor: Ecaterina Muntean