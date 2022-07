Veste bună pentru crescătorii de vaci – autoritățile intenționează să acorde subvenții de circa 3 lei la litru de lapte

Noutatea vine de la ministrul Agriculturii din Republica Moldova, Vladimir Bolea. În cadrul unei emisiuni TV, acesta a spus că „…seceta a scăzut foarte mult numărul de animale și nu se știe cum vom ieși din această perioadă. Din acest considerent, din punct de vedere strategic, este vital să revizuim modul în care noi susținem această ramură extrem de grea”.

Demnitarul a mai declarat că, „…am luat decizia să plătim subvenții crescătorilor de animale, per litru de lapte în acest an. Această măsura se va aplica și pentru anul viitor. În mod, normal, intenționam să o introducem din 2023, dar vom urgenta procesul și o introducem din acest an, deoarece este un an foarte greu. Încă nu avem un calcul, dar probabil că subvenția va fi în jur de 3 lei la litru de lapte”.

