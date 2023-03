Un măr pe zi și …. salut doctorilor! 20 de motive ca să mănânci un măr pe zi

Merele verzi au fost recunoscute de mult ca unele dintre cele mai sănătoase fructe. Conțin o varietate de substanțe nutritive esențiale, cum ar fi proteine, vitamine, minerale și fibre. Acestea sunt cunoscute pentru a preveni tulburările digestive și sunt, de asemenea, foarte eficiente în scăderea colesterolului din sânge, stabilizarea nivelului zahărului din sânge și îmbunătățirea poftei de mâncare.

Aflați aici pentru ce sunt bune merele verzi:

Conținut ridicat de fibre

Merele conțin multe fibre, care ajută la curățarea sistemului și crește metabolismul. Prin urmare, acest lucru ajută la mișcarea intestinală liberă. Este întotdeauna recomandabil să mâncați un măr cu coajă. Cu cât intestinul și sistemele sunt mai curate, cu atât vei fi mai fericit și mai sănătos.

Conținut mineral

Merele conțin o serie de minerale – fier, zinc, cupru, mangan, potasiu și sunt o necesitate pentru sănătatea și bunăstarea noastră. Fierul este un oligoelement și ajută la creșterea nivelului de oxigen din sânge și contribuie la creșterea ratei metabolice.

Conținut scăzut de grăsimi

Acesta este un aliment minunat atunci când vine vorba de greutate. Persoanele care sunt la dietă și / sau sunt obișnuite să meargă la sală ar trebui să includă un măr în dieta lor zilnică. De asemenea, colectează grăsimile din vasele de sânge și ajută la menținerea fluxului sanguin adecvat către inimă, prevenind riscul de accidente vasculare cerebrale.

Previne cancerul de piele

Conținutul ridicat de vitamina C ajută la prevenirea deteriorării celulelor pielii de către radicalii liberi și astfel reduce riscul de cancer de piele.

Bogat în antioxidanți

Conține antioxidanți care ajută la refacerea celulelor și la întinerirea celulelor. Acest lucru vă ajută și la menținerea pielii sănătoase și strălucitoare. De asemenea, antioxidanții vă protejează ficatul și vă asigură funcționarea corectă.

Previne Alzheimer

Un măr în fiecare zi previne riscul unor tulburări neurologice de vârstă, cum ar fi Alzheimer.

Previne astmul

Consumul regulat de suc de mere poate preveni riscul de astm, care este o tulburare alergică hipersensibilă.

Previne diabetul

Merele previn diabetul. Este un fruct “dedicat” pentru diabetici.

Bogat în vitamina A, B și C

Merele verzi sunt bogate în vitamine A, B și C, deci în afară de protejarea pielii de efectele nocive ale radicalilor liberi; de asemenea, ajută la menținerea pielii strălucitoare din interior.

Un detoxifiant natural

Ambalat cu o doză bună de fibre, sucul de mere verzi vă menține ficatul, rinichii și sistemul digestiv fără toxine și elemente dăunătoare. Prezența fibrelor vă asigură prevenirea problemelor de constipație. Conținutul ridicat de fibre din acest suc ajută, de asemenea, la reducerea riscului de a dezvolta cancer de colon.

Crește rata metabolică

Merele verzi sunt o comoară a unei largi varietăți de minerale, inclusiv cupru, fier, potasiu și mangan. Toate aceste elemente joacă un rol major în a vă menține o stare bună de sănătate. Fierul, în special, este cunoscut pentru a ajuta la o mai bună absorbție a oxigenului, care, la rândul său, mărește rata metabolică a corpului.

Pentru ficat

Pe lângă faptul că este un agent natural de detoxifiere, merele verzi conține antioxidanți din abundentă. Acești antioxidanți previn efectiv radicalii liberi să afecteze ficatul. La rândul său, acest lucru vă asigură funcționarea corectă a ficatului, păstrându-l ferit de diferite afecțiuni hepatice.

Ajută la pierderea în greutate

Ambalat cu fibre și cu conținut scăzut de grăsimi, zahăr și sodiu, se știe că mărul verde potolește foamea. În plus, îmbunătățește potențialul de ardere a caloriilor, ceea ce vă ajută să vă atingeți obiectivele de slăbire într-un mod gustos.

Te protejează de afecțiuni inflamatorii

Merele verzi, așa cum am menționat mai sus, conțin o doză bună de antioxidanți. Acești antioxidanți vă ajută să vă protejați corpul de stări inflamatorii dureroase provocate de stresul oxidativ, cum ar fi reumatismul și artrita.

Bun pentru plămâni

Merele verzi pot reduce cu 23% riscul asociat apariției astmului. Oamenii care fumează se pot baza, de asemenea, pe merele verzi pentru a se proteja de bolile pulmonare obstructive.

Bune pentru vedere

Merele verzi sunt o sursă bogată de vitamine. Se știe că vitamina A are potențialul de a vă consolida și îmbunătăți vederea.

Bune pentru coagularea sângelui

Merele verzi conțin vitamina K, elementul care ajută sângele să se coaguleze. Oamenii care mănâncă regulat mere verzi au un potențial mai bun de reparare și vindecare a rănilor.

Oase puternice și sănătoase

Merele verzi sunt bogate în calciu, care este esențial pentru întărirea oaselor și a dinților și menținerea acestora sănătoși. Femeile, în special în menopauză, ar trebui să includă merele verzi în dieta lor pentru a preveni osteoporoza.

Beneficiile pentru piele ale merelor verzi

Mărul verde este un excelent stimulent al frumuseții. O mulțime de beneficii pentru îngrijirea pielii și îngrijirea părului sunt asociate cu merele verzi.

Ingredient anti-îmbătrânire

Antioxidanții, precum vitamina A, vitamina C și fenolii prezenți în merele verzi joacă un rol important în întârzierea îmbătrânirii premature. Radicalii liberi prezenți în organism provoacă apariția timpurie a ridurilor, a liniilor fine și a petelor întunecate.

Hrănește pielea

Datorită conținutului dens de vitamine, mărul verde ajută la menținerea pielii și are efecte de albire și hrănire deosebite asupra tenului.

Proteinele de colagen și elastină primesc un impuls, care, la rândul său, vă îmbunătățește tenul hrănind și vindecând pielea din interior.

Sfaturi utile

•Merele pot accelera procesul de coacere a altor fructe, deoarece emit un gaz natural numit etilenă. Pentru a utiliza aceste beneficii de „coacere” ale merelor, înfășurați-le împreună cu fructele necoapte într-o pungă de plastic.

•Amintiți-vă, nu mâncați niciodată semințele unui măr, deoarece acestea sunt ușor otrăvitoare și, prin urmare, se pot dovedi dăunătoare sănătății dumneavoastră.

SURSA: naturavindecatoare.ro