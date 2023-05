Toată lumea, și cei „buni”, și cei „răi”, să mergem la Marea Adunare „Moldova Europeană”!

TABLETA DE VINERI

Ziua când la Chișinău va avea loc Adunarea „Moldova Europeană” nu este departe, de aceea pe malul Bâcului, și nu numai, se înregistrează o forfotă care pare să fie peste așteptări, or mai multă lume (nebănuită) și-a anunțat prezența la acest for care poate avea o însemnătate egală cu Marea Adunare Națională, când a fost proclamată independența Republicii Moldova. Ce-i drept, nu toată lumea care a răspuns „prezent” la inițiativa doamnei președinte Maia Sandu va veni în centrul Chișinăului de bună voie și cu inima deschisă (vor fi mulți și din acei cu piatra în sân), dar astăzi este greu să-i identifici pe acei care au alte scopuri decât aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Cel puțin, majoritatea partidelor pro-europene și-au anunțat prezența, chiar dacă acestea nu prea „înghit” partidul de la guvernare, exponent al căreia este considerată Maia Sandu, fiindcă a rămâne surd și mut la declarația doamnei președinte, care a spus fără echivocuri că „…o grupare de hoți, plătită cu bani murdari, și-a pus în plan să blocheze calea noastră europeană, drumul nostru spre pace și bunăstare. Aceleași personaje au ținut Moldova blocată în sărăcie și corupție, iar acum o atacă, otrăvind sufletele oamenilor noștri, prin ceartă și dezbinare. Aceiași bani murdari corup diverse persoane pentru a nu permite curățarea justiției. Aceiași bani finanțează așa-numitele proteste. S-ar părea, dintr-o parte, că aceste grupări care vor să ne fure libertatea, care vor să ne blocheze viitorul, care vor să ne distrugă pacea și buna înțelegere țipă mai tare decât se aude vocea poporului. Sute de mii de oameni se uită cum o mână de corupți plănuiesc să fure viitorul copiilor noștri”. A sta acasă în acea zi sau a comenta pe la bucătării sau culoare ceea ce se va întâmpla înseamnă nimic altceva decât a turna apă la moara oportuniștilor și o lașitate care ar putea să ne coste mai mult decât cineva își poate imagina.

Fără îndoială, actuala guvernare are multe restanțe și multe păcate (despre care s-a scris în repetate rânduri, iar unul dintre ele ar fi trufia și împărțirea oamenilor în „buni” și „alții”, dar pe data de 21 mai nu despre aceasta va fi vorba (aprecierile și notele le vom da la alegerile locale generale din toamnă), dar despre cum ne vom prezenta noi, acei cu și fără de partid, în fața Europei și întregii lumi. Cum vom putea argumenta calea aleasă prin fapte și cum vom demonstra că nu pot exista forțe și bani care ar putea să ne fure visul european. Cum vom ocoli capcanele puse de dușmanii vicleni și de coloana a cincea infiltrată printre noi. Cum vom demonstra că ororile războiului din vecinătate și dușmăniile din interior nu ne-au înfrânt, dar ne-au făcut mai tari. Cum vom demonstra că nici un fel de șantaj și nici un fel de amenințări directe sau indirecte nu ne pot abate de la valorile europene… „Vocea fiecăruia va cimenta calea noastră europeană. Vin cu un îndemn către toți — oameni care lucrează pământul, profesori, studenți, organizații neguvernamentale, antreprenori, medici, oameni de cultură, angajați în sectorul privat, funcționari publici — împreună să sprijinim visul nostru comun. Să demonstrăm că noi vrem pace. Vrem ca Uniunea Europeană să fie la noi acasă. Așa cum ne-am adunat când am cerut independența și am obținut-o. Așa cum ne-am adunat și ne-am apărat democrația și am rezistat în cele mai grele timpuri. Așa să ne adunăm și acum”. De ce argumente ar mai fi nevoie pentru ca fiecare dintre noi să aplece urechea la chemarea doamnei președinte?

De altfel, și-a anunțat participarea la Adunare și formațiunea politică care de mai multă vreme seamănă în societate ură și zâzanie, care cumpără și vinde onoarea și demnitatea, care își bate joc de oamenii căzuți la nevoie. Chipurile, ei vor fi chiar mai mulți decât noi, ceilalți. Să vină, chiar îi așteptăm! Or, nimeni nu le poate îngrădi dreptul de a veni la Adunare, dar nu pentru a-și turna tradiționala găleată cu dohot, de a arde portrete, de a se lua la harță cu forțele de ordine și de a scanda lozinci care nu au nimic comun cu realitatea, dar pentru a vedea cât de mulți și cât de uniți suntem noi, acei care ne dorim, ca popor, să nu ne închinăm țarului umflat în pene, dar „cu fundul gol”, dar să facem parte din marea și frumoasa familie europeană, bazată pe respect, stabilitate și colaborare economică.

În fine, oricât de bună și oricât de puternică ar fi clasa noastră politică și invers, oricât de nesuferită ar fi aceasta, deciziile majore le putem lua doar împreună, guvernarea și oamenii acestei republici. Mai cu seamă acum, când suntem la o răscruce, când se decide soarta noastră și a celor care vin după noi.