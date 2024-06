Tinerii drochieni pledează pentru implicare civică și activă în comunitate / GALERIE FOTO

Recent, la Centrul Raional de Consiliere pentru Copii și Familii în Situații de Risc „Căldura Casei” din Drochia, s-a desfășurat o activitate de voluntariat cu un impact profund asupra tinerilor și comunității noastre: „Dreptul la Implicare Civică Activă în Comunitate”. Această inițiativă, parte a proiectului „Youth Community” a reunit tineri dornici să contribuie la dezvoltarea societății noastre.

Agenda zilei a debutat cu un călduros cuvânt de bun venit din partea Ruxandrei Iurcișin, coordonatoarea proiectului. Acordurile de chitară au dat tonul activității de voluntariat, iar energia pozitivă și entuziasmul au fost amplificate de jocurile de cunoaștere și socializare, pe care am le-am desfășurat cu mare drag pentru beneficiarii proiectului, alături de echipa Consiliul Raional al Tinerilor din Drochia. Ne-am bucurat mult de această oportunitate frumoasă de interacțiune, comunicare și distracție cu mai mulți copii, alături de care am trăit clipe memorabile.

Atmosfera prietenoasă a fost consolidată de atelierele creative, unde participanții au avut ocazia să-și exprime creativitatea și să colaboreze într-un mod constructiv.

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de evaluare și mulțumiri din partea membrilor echipei de implementare, subliniind importanța și succesul activității de voluntariat, care a fost o dovadă vie a puterii implicării civice și a dorinței tinerilor de a contribui activ la dezvoltarea comunității. Fiecare participant a adus o contribuție valoroasă, demonstrând că împreună putem construi un viitor mai bun și mai echitabil.

Mulțumim celor 11 tineri CRT Drochia pentru implicarea și pentru afecțiunea profundă oferită celor 10 copii cu care au interacționat. Efortul și dedicarea voastră au făcut o diferență semnificativă în viețile acestor copii, aducându-le zâmbete și speranță.

Recunoștință către Ruxandra Iurcișin, coordonatoarea proiectului „Youth Community”, pentru inițiativă și suport, dar și colegilor mei, pentru implicare, entuziasm și avânt tineresc.

Inițiativa „Youth Community” este derulată de echipa ,,Consiliul Raional al Tinerilor Dondușeni”, în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes – Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova).

Adriela BEJENARI,

corespondentă voluntară, membră HTSJ,

președinta CRT Drochia