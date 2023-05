TE TREC FIORI! Scrisoarea de ADIO a iubitei unuia dintre tinerii decedați în accidentul de la Băcioi: Ucigașul a luat 3 vieți, dar după ele cel puțin încă 100…

Durere nemărginită și lacrimi. Asta au lăsat în urmă cei 3 tineri decedați în tragiucul accident, provocat duminică de un șofer beat pe șoseaua Chișinău-Cimișlia, între localitățile Băcioi și Răzeni. Iubita unuia dintre tinerii plecați la ceruri a lăsat un mesaj de adio pe facebook, care pur și simplu îți dă fiori, scrie publika.md

Din postarea pe facebook se înțelege că Danu, Dima și Lera sunt tinerii care și-au pierdut viața în accidentul groaznic.

“Câtă durere ai lăsat în inimile noatre, îmi este sufletul atât de răvășit Duț. Ai trăit o viață scurtă, dar cu adevărat fericită, un job iubit, persoane dragi și momente atât de feerice lângă mine, mămica ta, familia ta.

Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai avut grijă de mine mereu atunci când ai simțit că am nevoie de susținerea ta, m-ai scăldata în cadouri și flori, pentru că cum tu zici ,,ești garofița mea”, ,,floricica mea”. Îți mulțumesc că zi de zi ai avut grijă să mă întrebi cum mi-a trecut ziua, cum mă simt. Îți mulțumesc pentru toate serile petrecute împreună, îți mulțumesc pentru toată mâncare pe care mi-ai gătit-o cu drag, fiindcă iubești să gătești, îți sunt recunoscătoare pentru zilele în care mă simțeam rău și tu mereu erai aproape, îți sunt recunoscătoare, fiindcă am învățat foarte multe lucruri de la tine, ți-am spus și îți mai spun asta aici, ești cel mai deștept, chibzuit, băiat pe care l-am întâlnit în viața mea, sunt o norocoasă că am putut să te descopăr. În data de 13 mai a fost ultima seară în care te-am văzut, erai cu un buchet de bujori roșii, îmi erai cu zâmbetul până la ureche chiar dacă până a ne îmbrățișa era vreo 20 de metri, ți-am spus atunci că nu am mai primit bujori roșii și chiar îmi doream unul, iar tu ca de obicei știi ce vreau eu înaintea mea, îți mulțumesc pentru acea seară, Duțu, îngerașul meu.

Iartă-mă că nu am avut puterea cuvântului să te conving să mergi acasă, iartă-mă că ai stat singur acolo și ai tras atâta durere, iartă-mă că nu am fost lângă tine, iartă-mă dacă ți-am greșit vreodată, a fost o dragostea prea sinceră ca să dureze mult timp, cică așa se scrie în cărți “adevăratele iubiri se sting prea repede din viață”.

Îmi curg lacrimile șiroaie cât scriu asta, promit să-ți scriu scrisori periodic, promit să-ți aduc doar romanițe albe, preferatele tale, care mi le aduceai tot mie…

Promit să răspundă cel care te-a ucis crunt, cu sânge rece, a luat un îngeraș care rar se mai găsește pe pământul ăsta, ucigașul a luat 3 vieți, dar după ele cel puțin încă 100…

Danu, Valeria, Dima…

Nu știu cum voi trece peste asta, dar te rog să fii lângă mine chiar dacă eu asta nu aud, te rog…

Nu știu cum voi savura soarele, lumina, florile, copacii înfloriți, sărbătorile fără tine…( noi tot asta făceam împreună)

Te iubesc mult, soarele meu. Ți-am spus asta în fiecare zi și îți voi spune mereu. Acum mi-a rămas o piatră mare mare în suflet care va fi dusă toată viața de mămica ta și de mine.

Nu voi mai avea niciodată “neața, draga mea”, “neața, floarea mea”, “neața, garofiță”…

Iartă-mă că nu am fost acolo să-ți pup toate bubițele pe față, pe corp, pe picoare, iartă-mă că ai stat singur în durerea pe care ai tras-o. Te iubesc, soarele meu”, este postarea emoționantă a iubitei unuia dintre tinerii decedați.