Tatiana Stratievschii: „Îmi e dor de casă, de sat, de colegi, de doamna Liliana”

Tatiana Stratievschii orginară din satul Cotiujenii Mari, de câțiva ani este dedicată artei cu trup și suflet. Tânăra, este o fată foarte talentată și ambițioasă, are vise mari pe viitor și speră că într-o zi le va realiza cu succese deosebite. Eroina, își dedică timpul unui ansamblu de cântec popular. Afirmă, că nu trece o zi, fără ca să cânte ceva.

„Având o pasiune mare față de muzică, am frecventat timp de doi ani un cerc de la „Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți, Cotiujenii Mari”, am făcut parte dintr-un ansamblu de cântec popular. După ce am finisat studiile, după clasa a 9-a, am încetat să frecventez cercul, pentru că mă mutasem deja la Florești. Nu am stat mult timp pe dubii, și am înțeles că muzica este acea pasiune care mă ajută să-mi adun emoțiile pozitive și să radiez de fericire”, ne-a povestit Tatiana.

Gândul că ar putea continua să frecventeze un cerc și la Florești, nu o lăsa liniștită. Deseori, își aduce aminte de primii pașii în lumea ansamblului în care a activat. Are emoții de fiecare dată când vorbește despre conducătoarea de cerc, doamna Liliana. „Sunt zile, când derulez și mă întorc la primii pași făcuți de mine în lumea muzicii. Doamna Liliana, conducătoarea cercului de cântec popular, m-a telefonat într-o zi și m-a întrebat daca aș dori să fac parte din ansamblul „Cântec popular de cult” pe care îl prezintă. Cu siguranță, eu am răspuns da, și nu regret până în ziua de azi de alegerea făcută. Îndemn ca tinerii, care au posibilitatea de a frecventa un cerc, să meargă și să se descopere pe sine, pentru că anume acolo, eu am înțeles ce înseamnă succesul și susținerea din partea profesorilor”, a mai adăugat tânăra.

Cu ajutorul conducătoarei de cerc, Tatiana a descoperit mai multe capacități, datorită susținerii din partea doamnei Liliana, eroina a avut parte de diferite prezentări la concursuri locale, raionale și republicane, de unde a venit cu rezultate foarte frumoase, cu diplome și mențiuni. „Acum că fac parte din alt ansamblu, cel mai mult îmi place când ne adunăm toți și ne pregătim pentru un anumit eveniment. La repetiții, aș sta ore întregi dacă ar fi posibil, dar pentru că învăț, mă strădui să dedic în jur la două ore muzicii și ansamblului „Miorița”, pe care-l prezint”, mai povestește tânăra.

Îi este dor de casă, de sat, de oamenii de acolo, de colegii cu care a frecventat cercul timp de doi ani, îi e dor să petreacă timpul ca înainte cu doamna Liliana. Susținerea și încurajarea în tot și toate foarte mult contează. Îi dorim mari succese în ansamblul „Miorița” pe care-l reprezintă acum.