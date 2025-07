Stamate va candida independent la parlamentare și își va crea propriul partid: „Am ales un drum fără compromisuri”

Deputata neafiliată Olesea Stamate a anunțat că va concura la alegerile parlamentare din această toamnă, în calitate de candidat independent. Totodată, politiciana a comunicat că urmează să înceapă lucrul pentru constituirea unei noi formațiuni politice pro-europene. Precizările au fost făcute într-un mesaj video publicat pe 20 iulie.

„Acum 4 ani, am crezut, cum ați crezut și voi, că schimbarea e posibilă. Am muncit cu toată seriozitatea pentru asta. Dar prea des am văzut cum valorile sunt folosite doar ca vitrină. Cum se vorbește despre Europa, dar se practică dublul standard. Cum se promite dreptate, și se servește interesul de partid…