Somnul perturbat grăbește îmbătrânirea: un nou studiu trage un semnal de alarmă

Lipsa unui somn regulat nu afectează doar starea de spirit sau concentrarea, ci poate accelera îmbătrânirea musculară și reduce forța fizică pe termen lung, avertizează un studiu recent realizat de cercetătorii de la King’s College London.

Un nou studiu publicat în prestigioasa revistă Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) scoate la iveală un aspect esențial pentru sănătatea pe termen lung: fiecare celulă musculară are un ceas biologic intern, responsabil de procesele de reparare și creștere a mușchilor. Atunci când acest ritm natural este dereglat – de exemplu, din cauza somnului insuficient sau a programelor de lucru în ture – riscurile cresc considerabil.

Cercetarea, condusă de o echipă de la King’s College London, a fost realizată pe pești zebră, o specie care împărtășește aproximativ 70% din genele sale cu omul. În primele faze ale studiului, exemplarele cu ceasul muscular dereglat păreau perfect sănătoase. Însă după doi ani, diferențele față de grupul de control erau evidente: mușchii lor erau mai scurți, aveau o masă corporală mai mică și înotau mult mai greu sau chiar deloc.

„Aceste simptome seamănă izbitor cu sarcopenia, o afecțiune care afectează tot mai mulți oameni în vârstă și constă în pierderea treptată a masei și forței musculare”, au explicat autorii studiului.

Potrivit cercetătorilor, perturbarea repetată a ceasului intern al mușchilor afectează negativ capacitatea organismului de a-și regenera țesutul muscular, contribuind astfel la probleme grave de mobilitate și independență la vârste înaintate.

Descoperirea deschide calea spre dezvoltarea unor tratamente inovatoare, în special pentru persoanele obligate să lucreze în schimburi neregulate. Cercetătorii explorează deja modalități de a „reseta” ceasurile musculare prin țintirea unor proteine-cheie care reglează acest mecanism biologic.

Studiul de la King’s College London confirmă importanța somnului regulat pentru sănătatea pe termen lung și ridică semne de întrebare privind efectele profesiilor cu ture variabile asupra stării fizice. În timp ce specialiștii caută soluții terapeutice, un mesaj e clar: un somn echilibrat nu este un lux, ci o necesitate vitală pentru prevenirea îmbătrânirii accelerate a organismului.