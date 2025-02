„Secretul succesului în afaceri este simplu: e nevoie de muncă, perseverență și  încredere în ceea ce faci” – Sofia și Victor Ninescu, clienți Microinvest / PUBLICITATE

Istoria afacerii de familie „Pâine Domnească”, finanțată de Microinvest, a început de la dorința de a oferi oamenilor de la nordul Moldovei produse de panificație naturale și de calitate. Acum câțiva ani, soții Ninescu au decis să se întoarcă acasă din străinătate și să lanseze o afacere în domeniul panificației în satul lor natal, Chetrosu, în care au combinat rețetele tradiționale cu tehnologiile moderne. Astăzi, afacerea lor este cunoscută pentru pâinea proaspătă, gama largă de produse de panificație și cafenelele primitoare, unde oamenii vin pentru a savura produse delicioase de patiserie, dar și băuturi calde și aromate.

Află din interviul cu tinerii antreprenori Victor și Sofia, clienți Microinvest, cum se gestionează o afacere de familie în Moldova, care este secretul succesului și ce rol a jucat Microinvest în dezvoltarea companiei lor.

Victor, cum a început povestea afacerii de familie „Pâine Domnească”?

Am lucrat câțiva ani într-un business similar, studiind toate nuanțele și detaliile producției. Apoi, împreună cu soția mea, am plecat în străinătate în căutarea unui venit mai mare, dar cu timpul ne-am dat seama că vrem să ne întoarcem acasă și să creăm ceva al nostru. Așa a apărut ideea propriei afaceri. Am observat că crește cererea pentru produse din ingrediente naturale și am înțeles că piața are nevoie de produse de calitate. Astfel, am luat decizia de a crea propria noastră marcă – brutăria „Pâine Domnească”. Un alt factor motivant pentru noi a fost dorința de a dezvolta satul nostru natal, Chetrosu. Deschiderea brutăriei nu doar că a creat noi locuri de muncă, dar și oferă localnicilor pâine proaspătă și de calitate, făcută după rețete tradiționale.

Sofia, ce produse se regăsesc în sortimentul brutăriei voastre și unde pot fi achiziționate?

Brutăria noastră oferă o gamă largă de produse de panificație, inclusiv pâine de secară, pâine din tărâțe, cu semințe, dar și tradiționalele plăcinte, chifle, croasante, cornuri și multe altele. În sortiment se regăsesc și croasante rotunde, foarte populare astăzi. Primim cu plăcere comenzi pentru diferite evenimente – nunți, botezuri și alte sărbători. Brutarii noștri acordă o atenție deosebită aspectului estetic al produselor noastre de panificație, creând design-uri originale. Produsele noastre pot fi achiziționate direct la brutărie, cât și în cafenelele noastre din Drochia și Rîșcani, unde, pe lângă produsele de panificație proaspete, vizitatorii pot savura cafea, ceai și diverse cocktail-uri. De asemenea, produsele „Pâine Domnească” sunt disponibile în multe magazine din regiunile de nord ale țării.

Cât de greu este să dezvoltați o afacere de familie? Ce dificultăți ați întâmpinat?

Să fim sinceri, să gestionezi o afacere de familie nu este deloc ușor, mai ales când vorbim despre echilibrul între muncă și viața personală. Chiar dacă fiecare dintre noi are propriile responsabilități, toate deciziile importante le luăm împreună. Iar atunci când apar dificultăți, trebuie să ne unim și să găsim soluții împreună. Sigur, avem și multe momente amuzante, de exemplu la întrebarea „Cine de obicei e vinovat în anumite situații?” Răspunsul este evident – „soția”! Dar serios vorbind, înțelegem perfect că fiecare își aduce aportul esențial la afacerea noastră. Victor se ocupă de producție: știe totul despre rețete, tehnologii, echipamente. Eu, pe de altă parte, mă ocup mai mult de gestionarea cafenelelor și magazinelor, dezvoltarea brandului. Grație acestei împărțiri a responsabilităților, reușim să păstrăm echilibrul și să ne susținem reciproc.

Cum ați aflat despre Microinvest și ce este important pentru voi în colaborarea cu compania noastră?

Despre Microinvest am aflat încă din 2017 și de atunci colaborarea noastră s-a consolidat continuu. Cel mai mult apreciem rapiditatea – fiecare cerere este procesată rapid, fără birocrație. Analiza financiară este realizată o singură dată, după care putem obține suma necesară în limita aprobată în doar 2 – 3 ore. Este foarte comod și convenabil pentru noi și ne economisește timp – unul dintre cele mai valoroase resurse pentru antreprenori. În plus, vrem să subliniem profesionalismul expertului nostru în creditare, care lucrează cu noi încă de la început. Este întotdeauna receptiv, răspunde la orice întrebare, ne ajută cu soluții de creditare potrivite și ne oferă recomandări utile. Datorită acestui mod de abordare, avem încredere în fiabilitatea Microinvest și recomandăm cu încredere compania prietenilor și partenerilor noștri.

Cum reușiți să faceți față provocărilor în afacere și ce vă motivează să continuați?

Secretul succesului în afaceri este simplu – e nevoie de muncă, perseverență și încredere în ceea ce faci. A avea propria afacere este minunat, dar în spatele acesteia stă mult mai mult decât pare la prima vedere. Să fii antreprenor înseamnă să ai un program instabil, care începe la 5 dimineața și poate dura până noaptea târziu. Te confrunți cu o mulțime de probleme neașteptate, care cer soluții imediate. Dar cel mai important, în pofida la toate provocările este să faci ceea ce îți place cu adevărat. Astfel toate dificultățile devin neesențiale. De exemplu, atunci când vezi un elev cu o chiflă de la noi sau un pensionar cu o franzelă „Pâine Domnească”, înțelegi de ce te dedici muncii tale. Iar cea mai mare motivație pentru noi este familia. Ea ne dă puterea de a merge înainte, indiferent de obstacole.

*Microinvest este unica organizație financiară din Moldova care deține certificatul internațional GOLD în domeniul protecției clienților (conform standardelor și metodologiei Cerise+SPTF Client Protection). Acesta implică un proces de creditare responsabil și transparent, finanțare corectă și abordare constructivă la orice solicitare.