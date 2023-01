Secret de stat sau interese ascunse?!! Ce note au acordat membrii comisiei pentru candidații la șefia Direcției Învățământ Soroca

Ce note au acordat membrii comisiei pentru candidații la șefia Direcției Învățământ Soroca, este întrebarea pe care am tot auzit-o după concursul public și numirea scandaloasă a noii șefe a Direcției Învățământ Soroca. La una dintre ședințele comisiei s-a declarat că aceste date sunt protejate de prevederile legale, ceea ce este în dezacord cu transparența decizională, mai ales că este vorba de un concurs public, pentru o funcție publică, într-o comisie din care fac parte aleși locali și funcționari publici plătiți de noi.

Am făcut o solicitare de informații la Consiliul raional Soroca în care am cerut să avem acces la dosarul concursului, cu depersonalizarea doar a datelor prevăzute de lege. Astăzi am primit răspunsul, cu numele membrilor comisiei și a candidaților ascunse, fiind atenționați că documentul conține totuși date cu caracter personal (cu toate că au fost hașurate) și nu-l putem da publicității.

Dar fiindcă subiectul este unul de interes public, am decis că cetățenii trebuie să cunoască aceste aspecte importante pentru o democrație veritabilă. Apropo, candidatul cu numărul unu din tabel este Angela Mușenco, fosta șefă a Direcției Învățământ Soroca, iar cu numărul trei Natalia Bucicovscaia, câștigătoarea oficială a concursului, numită șefă a Direcției Învățământ Soroca.

Rezultatele primei probe 1 de 7

Doar doi membri ai comisiei, consilierii raionali Mihai Mîțu și Ghenadie Muntean au acceptat să depersonalizăm tabelurile lor în care au acordat punctajul candidaților. Rezultatele probei scrise. Apoi pentru cei doi candidați rămași în concurs a urmat proba interviu, în care au răspuns la întrebările membrilor comisiei, majoritatea dintre ele fiind pregătite din timp.

Iată punctajul acumulat pentru proba a doua, candidatul cu numărul unu din tabel este Angela Mușenco, iar cu numărul doi Natalia Bucicovscaia.

Proba a doua 1 de 7

Punctajul oferit de consilierii raionali Mihai Mîțu și Ghenadie Muntean. Rezultatele acestei probe. Rezultatul final al concursului.