Scandal în sat și pe Facebook: Cine este adevăratul Tuzic?

Într-un colț liniștit al Republicii Moldova, unde liniștea satului este mai prețioasă decât aerul curat, aceasta a fost “zguduită” de un caz ce a făcut deliciul locuitorilor: un fost primar s-a plâns la poliție pe o consăteancă pentru faptul că a fost numit “jlob” și “Tuzic” într-un LIVE pe Facebook.

Femeia, cunoscută pentru ieșirile sale în forță și acuzele publice, vigilentă luptătoare pentru dreptatea absolută, a fost trasă la răspundere pentru că prin intermediul unui live pe Facebook, l-a ofensat grav pe fostul primar, numindu-l cu apelative care au trezit amintiri din anii de școală, când poreclele erau mai comune decât lecțiile de geometrie.

Agentul constatator a lucrat temeinic pentru a aduna probele necesare și a audiat toți martorii implicați, printre care și pe învinuita, care, cu înverșunare, a declarat că nu a făcut altceva decât să strige la câinele său “Tuzic”. După spusele ei, porecla “Tuzic” a fost o coincidență hilară, iar cetățeanul ofensat s-ar fi simțit nedreptățit… pe nedrept. Mai mult, doamna a subliniat că fostul edil nu este tocmai un sfânt.

Judecătorul, cu o răbdare demnă de admirat, a ascultat toate părțile și a vizionat clipurile video incriminate. În cele din urmă, instanța a decis că femeia este vinovată de injurie, cu probe concludente care dovedesc că expresiile “jlob” și “Tuzic” au fost adresate direct către fostul funcționar, și nu față de potaie.

În stilul său caracteristic, luptătoarea nu s-a lăsat descurajată și a continuat să susțină că nu a făcut altceva decât să apere interesele consătenilor, dezvăluind fraude și defrișări ilegale în live-urile sale. Decizia judecătorului a fost clară: contestația a fost respinsă, iar femeia trebuie să plătească amenda stabilită inițial.

Moralul poveștii? În satul acesta, chiar și câinii poartă porecle de primar, iar rețelele de socializare pot transforma o ceartă dintre mahalagii, într-un proces răsunător.

P.S. Ținând cont de faptul că situația este una încâlcită și că acesta este doar un episod din relația celor doi consăteni, iar de la prima ședință de judecată (la care am fost prezenți și noi) am înțeles că de fapt acest caz, este doar vârful icebergului, noi am decis ca de el să se ocupe… inteligența artificială. Care este și “autorul” articolului de mai sus.