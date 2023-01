SĂNĂTATE: 10 alimente benefice pentru curatarea arterelor

Acumularea de placi in artere ingusteaza peretii interiori, blocand, in cele din urma, fluxul de sange. Arterele sunt vasele de sange care livreaza sange bogat in oxigen din inima la diferite tesuturi din organism. Atunci cand placa se acumuleaza si fluxul sanguin circula greu, aceste artere pot produce probleme mai grave, cum ar fi atac de cord.

Alimentele pot fi folosite ca remediu natural pentru regresarea blocajului si prevenirea deteriorarii arterelor. Iata 10 dintre cele mai bune alimente pe care le puteti manca pentru a va elibera arterele de placi.

Sparanghel

Sparanghelul este unul dintre cele mai bune alimente pentru a va curata arterele. Bogat in fibre si minerale, ajuta la scaderea tensiunii arteriale si previne formarea cheagurilor de sange care pot duce la boli cardiovasculare grave. Functioneaza in interiorul vaselor de sange si arterelor pentru atenuarea inflamatiei care s-au acumulat in timp. Stimuleaza producerea de glutation, un antioxidant care lupta impotriva inflamatiei si previne oxidarea daunatoare care provoaca infundarea sau blocarea arterelor.

Avocado

Avocado ajuta la reducerea colesterolului “rau” si cresterea colesterolului “bun”, fiind extrem de benefic pentru curatarea arterelor. De asemenea, contine vitamina E, care impiedica oxidarea colesterolului, precum si potasiu, care este cunoscut pentru scaderea tensiunii arteriale.

Brocoli

Brocoli poate preveni infundarea arterelor deoarece este incarcat cu vitamina K, impiedicand calciul sa dauneze arterelor. Acesta previne oxidarea colesterolului si este bogat in fibre, scazand tensiunea arteriala si reducand stresul.

Nuci

Migdalele sunt cea mai buna alegere, deoarece sunt bogate in grasimi mononesaturate, vitamina E, fibre si proteine. Magneziul continut previne formarea placilor si scade tensiunea arteriala.

Nucile sunt o alta sursa buna de acid gras omega-3, care va reduce colesterolul “rau” si va creste nivelul colesterolului “bun”, scazand astfel riscul acumularii placii in artere.

Ulei de masline

Uleiul de masline este bogat in acid oleic mononesaturat, un acid gras esential care scade colesterolul LDL si creste colesterolul HDL “bun”. Bogat in antioxidanti, este unul dintre cele mai sanatoase uleiuri pentru gatit.

Utilizati ulei de masline in loc de unt.

Rosii

Rosiile reprezinta o sursa importanta de licopen, un antioxidant care previne lipirea colesterolului rau de peretii arteriali. Potrivit studiilor de specialitate, consumul zilnic de rosii reduce riscul acumularii de placi la nivelul arterelor.

Rodie

Antioxidantii puternici din rodie recomanda acest fruct pentru sanatatea intregului corp, dar semintele acestui fruct sunt excelente pentru stimularea circulatiei sanguine in intregul organism. Riscul de blocaje arteriale este mai mic daca mananci in mod regulat rodie sau bei sucul obtinut din acest fruct.

Turmeric

Principala componenta a acestui condiment este curcumina, care este o putere antiinflamatoare. Inflamatia este o cauza majora a aterosclerozei sau a intaririi arterelor. Turmericul reduce deteriorarea peretilor arteriali, care pot provoca formarea cheagurilor de sange si a placii. Turmericul contine, de asemenea, vitamina B6, care ajuta la mentinerea unor niveluri sanatoase de homocisteina, care poate determina, in cantitati excesive, acumularea placilor si deterioararea vaselor sanguine.

Turmericul poate fi folosit in multe feluri de mancare. O alta modalitate de a obtine o doza zilnica este de a bea zilnic un pahar de lapte cald cu turmeric.

Spanac

Frunzele verzi ale spanacului sunt pline de potasiu folat si fibre, care ajuta la scaderea tensiunii arteriale si previne blocarea arterelor. O portie pe zi ajuta la scaderea nivelului de homocisteina, un factor de risc pentru bolile cardiace, cum ar fi ateroscleroza.

Cereale integraleCerealele integrale contin fibre solubile, care se leaga de excesul de colesterol LDL din tractul digestiv si il inlatura din corp. Boabele integrale contin magneziu, care dilata vasele si mentine tensiunea arteriala la niveluri regulate.

Sursa: https://www.fishertitus.org/health/foods-to-cleanse-your-arteries2