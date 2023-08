Să o ajutăm pe Anișoara! De o lună, tânăra luptă cu cancerul la colon: „Scriu aceste rânduri cu multe noduri în gât”

Acum o lună, o tânără pe nume Anișoara Ilescu a fost diagnosticată cu cancer la colon. Aceasta a aflat vestea tristă în urma unei intervenții chirurgicale complicate, la care fusese supusă. Tânăra cere ajutorul oamenilor și mărturisește că urmează o perioadă lungă de reabilitare în România, scrie tv8.md

Într-o postare făcută pe Facebook, Anișoara a lăsat datele bancare, unde oamenii pot dona bani, pentru a-i salva viața.

„Scriu aceste rânduri cu multe noduri în gât. Acum o lună, am trecut printr-o intervenție chirurgicală complicată în urma căreia am primit diagnosticul care mi-a luat pământul de sub picioare: cancer de colon.

Vestea asta nu a schimbat doar viața mea, dar și a oamenilor mei apropiați, ne-a schimbat planurile și prioritățile. Urmează să am un o perioadă tare lungă și, din păcate costisitoare, de tratament chimioterapeutic și reabilitare în România, acolo unde vreau să-mi continui lupta pentru sănătatea și viața mea.

Fiecare gest de sprijin contează enorm pentru mine și îmi dă putere să trec peste tot ceea ce mi se întâmplă”, a scris Anișoara.

Datele bancare, unde puteți dona bani!

Nr. card: 5102 1800 6282 6553

ILESCU ANA

IBAN: MD77AG000000022594187662