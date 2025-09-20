După aderarea la UE, standardul de viață în România s-a dublat! Această performanță ne așteaptă și pe noi

Pentru cetățeanul nostru, care astăzi este și în postura de alegător, de votul căruia depinde prezentul și viitorul Republicii Moldova, în general, și a fiecăruia dintre noi, în particular cel mai mult contează faptele dar nu vorbele. În acest context, ziariștii noștri au fost în mai multe localități de peste Prut și avem tot dreptul să confirmăm – viața oamenilor, după aderarea la Uniunea Europeană, s-a schimbat mult în bine, iar dezvoltarea pe multiple planuri continuă…

„Timp de 20 de ani standardul de viață în România s-a dublat. Dacă în 2004 un român își permitea doar 40 la sută din ceea ce își permitea un locuitor al unei țări membre a Uniunii Europene, în prezent acest indiciu este de 80 la sută și este în creștere. De altfel, nivelul de viață a crescut atât la orașe, cât și la sate. Astăzi România seamănă cu un șantier imens”, ne-a relatat, în cadrul unui podcast, președintele Consiliului Concurenței de la București, Bogdan CHIRIȚOIU.

Vă propunem spre vizionare un material VIDEO la temă