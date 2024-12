Restanțieri la lecția abuzului

Cu pretenții elitiste, dar departe de a fi un model de conduită, mediul academic e la fel de expus viciului și umilinței. Ne-am convins de asta după ce am vorbit cu mai multe studente de la Universitatea de Stat din Moldova, care susțin că au fost victime sau martore ale hărțuirii sexuale. Când am mers după explicații, ne-am ciocnit de un sistem inert, nepregătit să prevină și să reacționeze în astfel de situații. Puținele cazuri, raportate conducerii universității sau Ministerului Educației și Cercetării, nu au fost investigate cum se cuvine și nici raportate organelor de drept. Prin urmare, persoanele vizate în acest subiect se prezumă a fi nevinovate. Mai multe detalii, în anchetă.

Tânăra din imagine este studentă la Universitatea de Stat din Moldova. Anul trecut, a locuit în unul dintre căminele din Capitală, unde, timp de aproape cinci luni, atât ea cât și alte studente ar fi fost acostate de portarul căminului, un bărbat de 56 de ani.

O altă studentă mărturisește că a ajuns să-i fie frică de angajatul căminului, care nu scăpa nicio ocazie să între în vorbă cu ea, să o atingă și, uneori, chiar s-o amenințe.

Portarul căminului, despre care povestesc studentele, este Victor Bobeica. Acesta a fost angajatul unui cămin al Universității de Stat din Moldova aproximativ un an și jumătate. A demisionat în luna ianuarie 2024, după ce mai multe fete au depus plângeri la administrația căminului. Ca să aflăm ce are de spus fostul angajat al căminului în apărarea sa, îl căutăm acasă, în satul Țipala din raionul Ialoveni.

Reporter: Recent pe numele dumneavoastră au fost depuse mai multe plângeri din partea unui grup de fete. Ce acuzații v-au fost aduse?

VICTOR BOBEICA, fost portar al unui cămin al USM: Nu știu nimic. Nu vreau să vorbesc.

Reporter: Dumneavoastră cunoașteți ce acuzații v-au fost aduse?

VICTOR BOBEICA, fost portar al unui cămin al USM: Nu. Eu știu ce au avut ele împotriva mea? Nu le-am bătut, nu am avut relații sexuale cu vreuna sau ceva… Pe urmă s-au început niște minciuni, eu am auzit. Au zis că eu ceva am avut cu fetele sau ceva brutal cu dânsele m-am purtat.

Reporter: Câteva studente spuneau că, atunci când era tura dumneavoastră, nici nu vroiau să vină la cămin, atât de frică le era de dumneavoastră.

VICTOR BOBEICA, fost portar al unui cămin al USM: Asta tot din cauza doamnei Carolina.

Reporter: Credeți că ea le-a convins să spună asta despre dumneavoastră?

VICTOR BOBEICA, fost portar al unui cămin al USM: Probabil că da.