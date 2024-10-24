PUBLICITATE: Фонд Green for Growth начинает сотрудничество с компанией Microinvest в Молдове

Местные предприятия и хозяйства в Молдове смогут воспользоваться кредитными средствами на сумму эквивалентную 15 млн евро в молдавских леях

Кредитные инвестиции помогут расширить возможности Microinvest в области «зеленого» кредитования

Фонд Green for Growth подписал кредитное соглашение на сумму 15 млн. евро в национальной валюте с Microinvest, крупнейшей небанковской кредитной организацией в Молдове.

Кредит позволит Microinvest расширить портфель зеленых кредитов, предоставляя целевое финансирование предприятиям и хозяйствам, инвестирующим в устойчивые практики и энергоэффективные решения, повышая их устойчивость и энергетическую независимость.

Эти инвестиции подтверждают стремление GGF предоставить местным финансовым институтам, таким как Microinvest, возможность долгосрочного финансирования в национальной валюте, а также укрепить устойчивость страны к энергетическим проблемам, создавая стабильную и жизнеспособную экономику.

«Партнерство с Microinvest – это еще одна важная веха в наших усилиях по продвижению зеленых инвестиций в Молдове», – сказал Саймон Гупта, Председатель Совета Директоров GGF. «Благодаря подписанному сегодня кредитному соглашению мы открываем критически важное финансирование в национальной валюте для предприятий и хозяйств, позволяя им внедрять энергоэффективные технологии и решения. Мы считаем, что это также поможет в борьбе с изменением климата и внесет вклад в создание более экологичного и стабильного будущего страны».

Борислав Костадинов, Директор Фонда GGF в компании Finance in Motion, добавил: «Партнерство с Microinvest подчеркивает нашу приверженность способствовать энергетическому переходу в Молдове. Вместе мы стремимся увеличить объем зеленого финансирования и укрепить потенциал страны по противодействию энергетическим вызовам».

«Мы рады началу нового партнерства с Фондом Green for Growth, которое еще больше укрепит нашу приверженность устойчивому экономическому росту в Молдове. Кредит в размере 15 миллионов евро будет направлен на финансирование устойчивых предприятий и хозяйств, помогая им внедрять экологически безопасные практики и способствуя их долгосрочной жизнедеятельности. Microinvest демонстрирует свою ключевую роль на молдавском финансовом рынке, оказывая значительную финансовую поддержку молдавским сообществам. Это партнерство отражает наше общее видение формирования более стабильного будущего, и мы гордимся тем, что поддерживаем предприятия и хозяйства, которые оказывают положительное влияние как на экономику, так и на окружающую среду», – сказал Дмитрий Свинаренко, Исполнительный Директор Microinvest.

О GGF

Фонд Green for Growth (GGF) содействует повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в странах Юго-Восточной Европы, Кавказа, Ближнего Востока и Северной Африки. Предоставляя рефинансирование местным финансовым учреждениям, GGF помогает предприятиям и хозяйствам получить доступ к устойчивым энергетическим решениям, способствуя повышению энергоэффективности и сокращению выбросов углерода. GGF был создан в рамках государственно-частного партнерства Европейским Инвестиционным Банком и Немецким Банком Развития KfW при финансовой поддержке Европейского союза, BMZ и других международных инвесторов. Консультантом GGF выступает компания Finance in Motion GmbH, Германия.

Для получения более подробной информации посетите сайт: www.ggf.lu

О компании Finance in Motion

Finance in Motion – это глобальная компания по управлению активами, ориентированная исключительно на устойчивое развитие в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой. Компания занимается структурированием, управлением и консультированием инвестиционных фондов, которые объединяют государственных и частных инвесторов для решения таких задач, как борьба с изменением климата, сохранение биоразнообразия, устойчивое использование природных ресурсов, улучшение условий жизни и расширение экономических возможностей.

Для получения более подробной информации посетите сайт: www.finance-in-motion.com.

О компании Microinvest

Microinvest является небанковской кредитной организацией, действующей на территории Молдовы. Компании удалось подтвердить свою важную роль на финансовом рынке страны, оказывая финансовую поддержку местным предприятиям, сельским хозяйством и физическим лицам, тем самым внося прямой вклад в экономический рост Молдовы. Согласно данным Национального Банка Молдовы, Microinvest владеет крупнейшим кредитным портфелем среди небанковских кредитных организаций страны с долей рынка 36,3% на конец первого квартала 2024 года. Около 68% портфеля компании приходится на бизнес-клиентов, из которых более 44% предназначено для сельскохозяйственного сектора. Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты прав клиентов (в соответствии со стандартами и методологией защиты клиентов Cerise+SPTF).

Для получения более подробной информации посетите сайт: https://microinvest.md/ru/.