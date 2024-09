Programul ”Satul European”: Ce proiecte au fost implementate în municipiul Soroca și în mai multe sate din raionul Soroca / INFOGRAFIC

Zeci de proiecte au fost realizate până acum în cadrul Programului Național ”Satul European” și ”Satul European Expres”. Unul dintre ele în municipiul Soroca, iar restul în satele raionului. Partea importantă este că banii nu au fost direcționați doar spre satele în care primarii fac parte din partidul de guvernământ.

Am întrebat mai mulți primari din raionul Soroca despre importanța acestui program, ne-au răspuns doar doi.

Primarul comunei Ocolina, Valentina Ceban:

“În anul 2022 am aplicat la programul Satul European cu proiectul “Extinderea iluminatului stradal în comuna Ocolina”, adică la noi în comună era deja iluminat stradal executat la 52%, trebuia de terminat și fiind acceptat proiectul am iluminat 100% localitățile comunei. În 2023 am aplicat cu proiectul de eficientizare energetică a clădirilor Instituțiilor de educație timpurie. Proiectul a fost destul de bun, bine argumentat, dar nu a fost acceptat, am recitit de câteva ori scrisoarea de înștiințare și tot nu mi-i clar motivul. Acum, în 2024, am aplicat la construcția terenurilor de joacă în comună, a fost acceptat, așteptăm continuarea, semnarea contractului și realizarea”.

Primarul comunei Iarova, Ion Chiriac:

“Opinia mea referitor la programul Satul European este una pozitivă și sper să fie cât posibil de durabilă. Comuna Iarova în ultimii ani de când a fost lansat acest program simte cu adevărat dezvoltarea localității. A fost instalat iluminatul public stradal pentru toată comuna, proiect în valoare de aproximativ un milion de lei, a fost reparat un izvor din satul Balinți în valoare de 450 mii lei, la momentul de față suntem acceptați cu finanțare la apelul doi al Satului European cu reparația oficiului Medicului de familie, în valoare de aproximativ un milion de lei și mai avem un proiect de construcție a unui sistem de alimentare cu apă potabilă, care la fel urmează a fi depus la Satul European. Avem și alte proiecte dar nu se referă la finanțarea din acest program. Referitor la distribuirea banilor pe criterii politice nu o să fiu de acord, pentru că avem primari colegi din raionul Soroca fiind afiliați la diferite formațiuni politice, dar muncind la proiecte am beneficiat cu toții.

Aduc doar cuvinte de mulțumire pentru inițiativa doamnei Președinte Maia Sandu la programul Satul European și sper foarte mult ca toate comunitățile să-și dezvolte infrastructura și să mai avem multe alte proiecte.”

Dar una este vorba, și alta e fapta. Vă propunem alăturat harta cu proiectele realizate până acum în cadrul Programului Național ”Satul European” și ”Satul European Expres”, cu lista de mai jos.