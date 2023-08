Problema gunoiștii din Parcani: Locuitorii cer transparență și acțiuni concrete / VIDEO

Locuitorii din Parcani ne-au semnalat o problemă legată de o gunoiște, care se află sub responsabilitatea primăriei. Localnicii povestesc că, primăria a primit de la raion 20 mii de lei pentru salubrizare. Totuși, acești bani nu au fost folosiți în scopul amenajării gunoiștii așa cum era de așteptat. În prezent, gunoiștea a devenit o sursă de poluare și are tendința să se extindă pe terenurile din apropiere.

”Până a fi gunoiștea autorizată, primăria a anunțat concurs pentru lucrări de amenajare. Domnul primar a luat câteva persoane, care își făceau orele în folosul comunității, au tăiat niște copaci din fâșiile foresteire care sunt pe teritoriul primăriei și au făcut un gard și niște stâlpi în beton îngropați. În rezultat am înțeles că o fost premiat cu 20 000 de lei, banii aceștia nu au fost folosiți pentru amenajări. În calitate de consilier am ridicat întrebarea dată de multe ori, noi nu am fost informați și nici nu am văzut ca banii aceștia să fie gestionați și alocați pentru gunoiște”, ne-a relatat consilierul comunal din comuna Parcani, Ion Zabrian.

”În privința la gunoiște, vreau să vă spun că trebuia să o amenajăm. Am elaborat proiecte și trebuia să aplicăm la un grant ca să câștigăm proiectul acesta, am aplicat nu numai odată, dar nu am câștigat niciun proiect până în ziua de azi. A apărut acum oportunitatea unui proiect finanțat de Agenția de Mediu, dar nu știu dacă reușesc până la 8 august să depun actele, dar documentele totuși le pregătesc. În privința amenajării gunoiștei, vă pot spune, că acolo este făcut gardul, sunt puși piloni, este îngrădit cu sârmă, am făcut totul cu forțele proprii și nu am alocat niciun bănuț la gunoiștea din comuna Parcani. Cu câțiva ani în urmă a fost organizat un concurs în domeniul salubrizării în raionul Soroca, în cadrul căreia, comuna Parcani a ocupat locul II și ne-au alocat 20 000 de lei. Banii atunci au fost redistribuiți pentru necesitățile primăriei. Iată despre care sumă merge vorba și eu nu i-am alocat pentru gunoiște, acolo e nevoie de 150 000 de lei, e nevoie să asfaltăm drumul, să construim zidul... Au fost controale de la CNA, Inspecția Financiară, nu s-a confirmat că suma de 20 000 de lei a fost dată pentru gunoiște. ” ne-a spus primarul comunei Parcani, Serghei Cetulean.