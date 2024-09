Primul ghiozdan, prima învățătoare, primul stilou sunt amintiri pe care le păstrăm cu noi toată viața…

Astăzi, copiii Şcolii Primare Floreşti, au avut parte de momentele inedite ale primului clopoțel în cadrul careului festiv cu ocazia Zilei Cunoștințelor şi începutul noului an școlar. Pentru această instituţie, anul şcolar debutează cu săli bine puse la punct şi cu baza materială corespunzătoare cerinţelor unui învăţământ de calitate.

Directoarea Şcolii Primare Floreşti, Munteanu Rodica: “Una dintre cele mai mari sărbători ale toamnei, marchează începutul unui nou an şcolar. Un nou an de şcoală înseamnă pentru cei mici emoţii, prima lectură în carte, primul drum spre şcoală, spre doamna învăţătoare. Cu toţii ne dorim ca acest an să fie cu multe realizări frumoase, cu credinţă şi speranţă într-o lume mai bună. Ne-am dori să consideraţi Şcoala Primară Floreşti a doua voastră casă, să aveţi convingerea că în şcoală vă pregătim pentru viaţă, punând în valoare întregul vostru potenţial intelectual şi afectiv. Mulţumim părinţilor pentru colaborarea frumoasă cu şcoala şi îmi exprim încrederea şi respectul faţă de colectivul Şcolii Primare Floreşti. Vă doresc un an şcolar frumos cu rezultate cât mai bune de care să ne bucurăm toţi.”

Invitatul special , reprezentantul Inspectoratului de Poliţie Floreşti, Medveţchi Ana: „Fiind prezentă nu doar în calitate de poliţistă, dar şi în calitate de părinte al unei şcolăriţe în clasa I, emoţiile sunt duble. Acest început reprezintă şi o responsabilitate pentru copii, că trebuie să aibă grijă de ei şi cei din jur. Un moment important de care trebuie să ţină cont copiii, este siguranţa rutieră şi este importantă nu doar cunoaşterea, dar şi respectarea regulilor de circulaţie. De asemenea, foarte importantă este siguranţa personală, în ce împrejurimi vă aflaţi, cu cine interacţionaţi, iar în caz de pericol, să cereţi ajutor. Să înceapă acest an cu încredere şi responsabilitate, iar pe parcursul anului şcolar, vom veni cu anumite activităţi pentru a vă învăţa să deviniţi cetăţeni responsabili.”

Momentul emoţionant al evenimentului, a fost recitalul de poezii al copiilor din clasa întâi, care şi-au exprimat emoţiile şi dorinţa de a păşi în Lumea Cunoştinţelor alături de colegi şi doamna învăţătoare.

Pentru cei 113 copii veniţi în clasa I, este un nou început, este prima călătorie, în care vor obţine noi cunoștințe, noi impresii, noi emoții şi noi prieteni.

Ina Rîbalchin, reporteră, Florești