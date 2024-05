Primul bug din istorie: Povestea termenului născut acum 73 de ani

Te-ai întrebat vreodată de unde vine termenul de „bug” în contextul computerelor? Povestea acestui termen a început pe 9 septembrie 1947, când cercetătorii de la Universitatea Harvard au descoperit o problemă inedită la computerul Mark II.

Incidentul de la Harvard

În acea zi, echipa de programare a computerului Mark II, construit de Harvard și finanțat de Marina Americană, a întâmpinat o defecțiune la unul dintre relee. Grace Hopper, membră a echipei, a fost cea care a documentat incidentul.

„Într-o noapte, computerul Mark II s-a oprit și, când am verificat problema, am găsit o molie imensă, de 10 centimetri, prinsă într-unul dintre releele care s-au ars. Am scos molia, am pus-o în jurnal și am izolat cu bandă adezivă circuitul ars”, povestea Hopper.