Prima semifinală Eurovision 2023 e azi. Află ce schimbare majoră a fost anunțată

Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croaţia, Elveţia, Israel, Moldova, Suedia, Azerbaijan, Cehia, Olanda şi Finlanda sunt țările care vor intra în această seară în concursul Eurovision 2023, ediție ce va fi transmisă în direct, de la 22:00, pe TVR 1, TVR Internațional și TVR.

Schimbare privind regula de votare

Reprezentanții celor 10 țări care vor merge mai departe în marea finală vor fi desemnați exclusiv prin votul publicului.

În afară de telespectatorii din țările participante în semifinală (care pot vota pentru oricare alt concurent în afară de cel din țara lor), în prima semifinală vor mai putea vota și oamenii din Franţa, Germania şi Italia, cele trei state fiind calificate direct în marea finală.

La aceste voturi se va adăuga şi votul online dat de Rest of the World. Acesta din urmă reprezintă noutatea Regulamentului din acest an, prin care se oferă posibilitatea ca fanii aflați în țări neparticipante la Eurovision 2023 să poată vota prin aplicația www.esc.vote.

Semifinala 1 Eurovision 2023. Ordinea intrării în concurs

Norvegia – Alessandra – Queen of Kings Malta – The Busker – Dance Serbia – Luke Black – Samo mi se spava Letonia – Sudden Lights – Aija Portugalia – Mimicat – Ai coracao Irlanda – Wild Youth – We Are One Croația – Let 3 – Mama SC! Elveția – Remo Forrer – Watergun Israel – Noa Kirel – Unicorn Moldova – Pasha Parfeni -Soarele și luna Suedia – Loreen – Tattoo Azerbaidjan –TuralTuranX – Tell Me More Cehia –Vesna – My Sister’s Crown Olanda – Mia Nicolai și Dion Cooper – Burning Daylight Finlanda – Kaarija – Cha Cha Cha

sursa: playtech.ro